По информации СМИ, российские хакеры, связанные с иностранным правительством, взломали системы, принадлежащие министерству финансов США и Национальному управлению телекоммуникаций и информации (NTIA).

Об этом сообщили источники изданий Reuters и The Washington Post.

Издания утверждают, что за атакой стоит на хакерская группа APT29 (известна как Cozy Bear), которая “работает на службу внешней разведки России”.

Также эти хакеры якобы взламывали системы госдепартамента США и Белого дома во времена президентства Барака Обамы. Кроме того, есть информация, что APT29 за неделю до этого атаковала фирму по кибербезопасности FireEye.

Reuters и The Washington Post сообщают, что хакеры весной 2020 года отслеживали электронную почту сотрудников NTIA в результате взлома Microsoft Office 365.

Источник Reuters утверждает, что из-за взлома пришлось созвать собрание Совета национальной безопасности 12 декабря. Теперь расследованием занимается ФБР с целью определить, не пострадали ли другие органы государственной власти США.

Представитель Совета безопасности Белого дома Джон Уллиот сообщаил агентству, что американское правительство знает о случившемся и принимает все необходимые шаги для выявления и устранения любых возможных проблем, связанных с этой ситуацией.

Посольство РФ в США назвало публикации очередными безосновательными попытками обвинить Россию в хакерских атаках.

“Ответственно заявляем: нападения в информационном пространстве противоречат внешнеполитическим принципам нашей страны, ее национальным интересам и пониманию того, как выстраиваются отношения между государствами. Россия не проводит “наступательных” операций в виртуальной среде”, – заявили там.