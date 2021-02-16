Хакеры из Северной Кореи пытались взломать сервера американской фармацевтической компании Pfizer, чтобы украсть технологию вакцины против коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на информацию Национального агентства разведки (NIS) Южной Кореи.

Когда произошел предполагаемый взлом и был ли он успешным, неизвестно.

В прошлом году предполагаемые северокорейские хакеры пытались взломать как минимум девять организаций здравоохранения, включая Johnson & Johnson, Novavax Inc и AstraZeneca.

Разведка Южной Кореи заявляла, что пресекла попытки Северной Кореи взломать южнокорейские компании, разрабатывающие вакцины против коронавируса.

Цифровой шпионаж против органов здравоохранения, ученых, которые разрабатывают вакцины, и производителей лекарств усилился во время пандемии COVID-19, так как поддерживаемые государством хакерские группы пытаются получить последние исследования.

Северную Корею часто обвиняют в том, что она пользуется помощью хакеров. Эксперты в области здравоохранения заявили, что хакеры страны могут быть больше заинтересованы в продаже украденных данных о вакцинах, чем в использовании их для разработки вакцины собственного производства.

Ожидается, что Северная Корея получит почти два миллиона доз вакцины AstraZeneca/Oxford против COVID-19 в первой половине этого года в рамках программы обмена вакцинами COVAX.