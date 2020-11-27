Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

Отмечается, что попытки взлома не увенчалась успехом.

По словам источников, хакеры выдавали себя за рекрутеров в LinkedIn и WhatsApp.

Они обратились к сотрудникам AstraZeneca якобы с предложениями о работе и отправили документы с описанием должностных обязанностей. Оказалось, что в документах был вредоносный код, который должен был предоставить доступ к компьютеру жертвы.

По словам одного из источников, попытки взлома были нацелены на “широкий круг людей”, включая персонал, работающий над вакциной от COVID-19.

Отмечается, что инструменты и методы, использованные в атаках, были частью продолжающейся хакерской кампании, о которой ранее сообщали официальные лица США и которую специалисты в сфере кибербезопасности приписали Северной Корее.

По словам источника агентства, некоторые из учетных записей, использованных в атаках на AstraZeneca, были зарегистрированы на российские адреса электронной почты (что, возможно, было попыткой ввести в заблуждение).

Миссия Северной Кореи при ООН в Женеве не ответила на запрос агентства о комментарии. Пхеньян ранее отрицал факты осуществления кибератак.

В компании AstraZeneca, которая вошла в тройку ведущих разработчиков вакцины от COVID-19, также отказалась от комментариев.

Ранее в компании Microsoft сообщали, что хакеры, работающие на правительства России и Северной Кореи (КНДР), в последние месяцы атаковали сети семи компаний, которые разрабатывают вакцины от коронавируса COVID-19.

Отмечалось, что объектами атак хакеров стали 7 “ведущих фармацевтических компаний” в Канаде, Франции, Индии, Южной Корее и США. Названия этих компаний в Microsoft не озвучили.