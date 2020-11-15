Хакеры, работающие на правительства России и Северной Кореи (КНДР), в последние месяцы атаковали сети семи компаний, которые разрабатывают вакцины от коронавируса COVID-19.

Об этом проинформировали в компании Microsoft. Также об этом сообщает агентство Reuters.

Объектами атак хакеров стали 7 “ведущих фармацевтических компаний” в Канаде, Франции, Индии, Южной Корее и США. Названия этих компаний в Microsoft не озвучили.

Кибератаки осуществляли участники группировки Strontium (другие названия – Fancy Bear и APT28), которую связывают с российскими спецслужбами. Кроме того, к атакам причастны северокорейские хакеры из групп Zinc и Cerium.

“Большинство из целей – производители вакцин против COVID-19, что находятся на различных этапах клинических испытаний”, – отметили в Microsoft.

Хакеры пытались получить доступ к учетным записям сотрудников компаний.

Участники группировки Strontium действовали методом перебора паролей (атаки, направленные на взлом аккаунтов с использованием тысяч или миллионов быстрых попыток).

А хакеры из КНДР рассылали фишинговые письма (например, представлялись специалистами по подбору персонала, а также выдавали себя за представителей Всемирной организации здравоохранения).

В Microsoft заверили, что большинство попыток взлома были неудачными. Все компании были поставлены в известность, а пострадавшим от успешных действий киберпреступников предложена помощь.

В компании не сообщили о характере и сроках проведения кибератак.