Об этом сообщают #Буквы.

Всего неделю назад, 1 февраля, IKEA открыла в Киеве свой первый оффлайновый магазин. И пока IKEA на пике популярности и киевляне стоят в длинных очередях, чтобы прогуляться по культовому магазину шведской компании в ТРЦ Blockbuster Mall и приобрести мебель и товары для дома, хакеры решили взломать ее аккаунт.

Утром 8 февраля все фотографии IKEA исчезли из аккаунта. Вместо них появилось фото неизвестного мужчины, сидящего за компьютером. Аватарку изменили на фото того же человека, имя — на эмодзи поцелуя, а описание профиля на слова “одинокий и без тебя” на турецком. Второй публикацией взломщиков стало видео с мужчиной, который дурачится на камеру.

В подписках страницы теперь только два профиля: неизвестный человек с закрытым аккаунтом, подписанный на турецком, а также профиль с именем “allah”.

Компания не комментирует ситуацию, несмотря на многочисленные вопросы пользователей на официальной странице в Facebook.