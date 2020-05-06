Открытая операционная система LineageOS на базе Android, которую используют для смартфонов, планшетов и телевизионных приставок, подверглась хакерской атаке.

Об этом идет речь в материале IT портала Хakep.

Попытка взлома произошла в субботу. Согласно официальным данным, злоумышленники не нанесли ущерб проекту. Известно, что взлом не затронул исходный код, сборки ОС и ключи для подписи официальных дистрибутивов.

После хакерской атаки, специалисты компании увели серверы в оффлайн, чтобы расследовать инцидент. Сейчас почти все сервисы возобновили работу.

Известно, что атака была реализована через уязвимости в составе фреймворка SaltStack Salt, которые выявили на прошлой неделе. Уязвимости позволяли выполнить произвольный код.

В настоящее время обновления системы уже доступно, но исследователи предупреждают, что в сети можно обнаружить более 6 тысяч потенциально уязвимых систем и атаки с использованием уязвимостей могут повториться.