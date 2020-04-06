Об этом сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции.
В сообщении отмечается, что хакеры быстро воспользовались ситуацией и активизировали свои атаки с использованием вредоносного программного обеспечения.
“Киберпреступники в большинстве стран мира, используя панические настроения среди граждан в период пандемии, осуществляют фишинг-атаки с использованием вредоносного программного обеспечения. Их целью является получение персональных данных пользователей сети, а именно логинов и паролей доступа к различным интернет-ресурсам: электронных почтовых ящиков, учетных записей социальных сетей, электронных кошельков и т.п. для дальнейшего присвоения денег”, – предупреждают в НПУ.
В частности, хакеры замаскировали свои атаки под информирование граждан о развитии пандемии. Для введения в заблуждение они чаще всего используют в своих фишинг-рассылках ссылки на слово “Corona”, а также распространяют вредоносное программное обеспечение путем копирования информационных панелей организаций, предоставляющих актуальную информацию о COVID-19.
Учитывая эти обстоятельства, киберполиция советует:
использовать исключительно лицензионное программное обеспечение;
постоянно обновлять операционную систему;
использовать лицензионные антивирусные программы с актуальными базами и постоянно обновлять их;
не загружать подозрительные файлы из писем электронной почты, если Вы не ждете это письмо;
не переходить по сомнительным ссылкам;
загружать файлы только с проверенных ресурсов.
Кроме того, киберполиция открыла телефонную линию для информационной поддержки граждан.
- Ранее сообщалось, что исследователи нашли способ украсть данные с компьютеров без возможности подключения к другим устройствам, используя яркость ЖК-дисплея.