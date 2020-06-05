Об этом в Twitter написал руководитель отдела по кибербезопасности Google Шейн Хатли.
Он предполагает, что хакеры могут быть связаны с Ираном и Китаем. Это хакеры из групп APT35 или Charming Kitten.
В частности, на почту предвыборного штаба Байдена приходили электронные письма со ссылками, предназначенными для сбора паролей и заражения устройств вредоносным ПО.
При этом, в Google уверяют, что хакерские атаки были безуспешными.
В связи с произошедшим Хантли дал рекомендации о том, как действовать в такой ситуации. В частности, он посоветовал улучшить защиту личных аккаунтов. Самый минимум – применить двухфакторную аутентификацию.
У Трампа ответили, что заметили атаку хакеров и приняли соответствующие меры, чтобы ее не допустить.
Также они отметили, что сотрудники предвыборного штаба знают о том, какие шаги нужно предпринять в подобных ситуациях.
- Ранее группа анализа угроз Google (TAG) разослала пользователям более 12 000 предупреждений о том, что они могли подвергнуться хакерской атаке. Уведомления получили жители 149 стран.