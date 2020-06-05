В компании Google заявили о хакерских попытках вмешаться в работу компьютерных систем предвыборных штабов президента Дональда Трампа и его соперника Джо Байдена.

Об этом в Twitter написал руководитель отдела по кибербезопасности Google Шейн Хатли.

Он предполагает, что хакеры могут быть связаны с Ираном и Китаем. Это хакеры из групп APT35 или Charming Kitten.

В частности, на почту предвыборного штаба Байдена приходили электронные письма со ссылками, предназначенными для сбора паролей и заражения устройств вредоносным ПО.

При этом, в Google уверяют, что хакерские атаки были безуспешными.

В связи с произошедшим Хантли дал рекомендации о том, как действовать в такой ситуации. В частности, он посоветовал улучшить защиту личных аккаунтов. Самый минимум – применить двухфакторную аутентификацию.

У Трампа ответили, что заметили атаку хакеров и приняли соответствующие меры, чтобы ее не допустить.

Также они отметили, что сотрудники предвыборного штаба знают о том, какие шаги нужно предпринять в подобных ситуациях.