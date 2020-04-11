Операторы вымогателя DoppelPaymer опубликовали в Сети данные, похищенные у промышленного подрядчика Visser Precision, из-за того, что компания не заплатила выкуп.

Об этом сообщает изданиеThe Register.

Отмечается, что компания Visser Precision, пострадавшая от атаки DoppelPaymer, это один из крупнейших промышленных подрядчиков в США, в число клиентов которого входят промышленные предприятия, а также компании аэрокосмической и автомобильной промышленности (например, Lockheed Martin, SpaceX, Tesla, Boeing, Honeywell, Blue Origin, Sikorsky, Joe Gibbs Racing и многие другие).

По информации издания, DoppelPaymer атаковал Visser Precision в марте текущего года. Так как компания не заплатила выкуп в установленный срок, злоумышленники претворили свои угрозы в жизнь и опубликовали в открытом доступе подборку похищенных документов.

Утечка затронула данные таких клиентов: Visser Precision, как Tesla, Lockheed Martin, Boeing и SpaceX. Издательство пишет, что среди обнародованной документации можно найти закрытую информацию о военном оборудовании, разработанном Lockheed Martin, например, спецификации антенны для системы защиты от минометов. Также была опубликована финансовая документация, информация о поставщиках, отчеты об анализе данных и юридические документы.