В результате хакерской атаки были похищены данные около 300 тысяч пользователей компании Nintendo – японского разработчика видеоигр и игровых консолей.

Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на заявление компании.

Взлом был впервые обнаружен в апреле. Тогда сообщалось, что хакеры завладели данными об идентификаторах Nintendo Network ID 160 тысяч пользователей.

Теперь же в компании заявили, что количество пострадавших почти в два раза больше и достигает 300 тысяч. Часть украденных аккаунтов принадлежит пользователям консоли Nintendo Switch.

Помимо входа в систему и получения возможности играть в игры, хакеры видели дату рождения, страну или регион, а также адреса электронной почты пользователей. Кроме того, они могли получить доступ к платежным услугам, связанным с этими учетными записями (включая учетные записи PayPal или кредитные карты для покупки товаров на платформе Nintendo).

Nintendo обнаружила новые взломанные аккаунты после расследования. В компании заверили, что предпринимают дополнительные меры безопасности.

По словам представителей Nintendo, для осуществления мошеннических покупок использовалась лишь небольшая часть взломанных аккаунтов, а возмещение средств этим пользователям практически завершено.

Компания просит клиентов проверять историю покупок на наличие несанкционированных транзакций, чтобы потом сделать заявку на возврат средств.

Кроме того, Nintendo отправляет сообщения по электронной почте пострадавшим пользователям, призывая их сменить пароли.

Еще в апреле пользователи начали жаловаться в социальных сетях на отсутствие средств на своих счетах в Nintendo, а в некоторых случаях на то, что их деньги использовались для покупки виртуальной валюты Fortnite.

СПРАВКА. Nintendo Network ID – это уникальное имя пользователя и пароль, которые используются в основном для консолей Nintendo 3DS и Wii U. На более новом Nintendo Switch пользователи могут просто создать учетную запись, используя адрес электронной почты, хотя связать ее с Nintendo Network ID также возможно.