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Галущенко отримував квартальні премії в «Енергоатомі», попри мільярдні збитки підприємства

Очільник Міністерства енергетики Герман Галущенко, кандидатуру якого нардепи підтримали 29 квітня, за час роботи в “Енергоатомі” отримував квартальні премії.

Пятница, 30 апреля 2021, 13:03

Про це йдеться у матеріалі #Букви.

Зокрема, у травні 2020 він обійняв посаду віцепрезидента “Енергоатому” з питань розвитку. 

Слід зазначити, що з розвитком у пана Галущенка якось не вийшло, швидше навпаки – за 2020 рік НАЕК “Енергоатом” відзвітував про майже 5 мільярдів гривень збитку – це понад половина, 57,5% загального обсягу збитку державних підприємств, підзвітних Міненерго, яке тепер очолює віцепрезидент найзбитковішої компанії у списку. Для порівняння – за 2019 рік НАЕК “Енергоатом” отримав 3,6 мільярди гривень прибутку, а за 2018 рік прибуток склав взагалі 4,6 мільярди гривень. З точки зору оцінки ефективності менеджменту, рішення про підвищення після таких результатів є вкрай дивним.

Однак, якщо уважно поглянути на перелік декларацій Германа Валерійовича, можна помітити, що за період робити в НАЕК “Енергоатом” він подав три декларації про значні зміни у майновому стані, у яких вказав у якості зарплати, отриманої за основним місцем роботи (тобто в НАЕК) суми у 278 034297 603 та 309 942 гривні. Судячи з періодичності виплат, мова не про заробітну плату, а про квартальні премії. Першу пан Галущенко отримав всього через три місяці після призначення, а дві наступні – вже після того, як стало відомо про колосальні збитки “Енергоатому”, який до того два роки був прибутковим. Погодьтесь – дуже специфічна система оцінювання роботи топменеджменту на держпідприємстві.

Нагадаємо, що вчора Верховна Рада підтримала кандидатуру Германа Галущенка на посаду міністра енергетики України.

Напередодні профільний комітет Верховної Ради розглянув кандидатуру Германа Галущенка на посаду міністра енергетики та рекомендував призначити його новим очільником Міненерго. Раніше на цю посаду претендував Юрій Вітренко.

У травні 2020 року Кабінет Міністрів призначив Германа Галущенка віцепрезидентом ДП “Національна атомна енергогенерувальна компанія “Енергоатом”.

  • У середу, 28 квітня, Кабінет Міністрів України призначив Юрія Бойка виконувачем обов’язків міністра енергетики.
Теги: Герман Галущенко, Энергоатом, Минэнерго, премии

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