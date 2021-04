Об этом сообщает американский телеканал Fox News.

В октябре, в разгар президентской предвыборной кампании, в американском издании New York Post опубликовали компрометирующую “переписку” якобы сына вице-президента США Джо Байдена, Хантера, с украинским коллегой из компании Burisma Вадимом Пожарским. В первом письме, якобы за 2014 год, Пожарский спрашивает у Хантера, может ли тот организовать встречу с Байденом-старшим, “воспользовавшись его политическим влиянием”. Основная переписка датируется 2015 годом. В одном из писем, которое опубликовали, Пожарский благодарит Байдена за встречу с его отцом, тогдашним вице-президентом США.

Кроме переписки, на этом же компьютере нашли видео “непристойного сексуального характера” с участием Хантера Байдена.

В интервью с Трейси Смит на “CBS Sunday Morning” Хантер сказал:

“На самом деле, я не знаю… Я действительно не знаю… Я понятия не имею, понятия не имею, так ли это”.

Months after it was alleged that a laptop revealed Hunter Biden's business interests in China and Ukraine, the president's son tells Tracy Smith that the laptop "could be" his

Watch the full interview this weekend on #CBSSunday pic.twitter.com/DhtY5IcPeg

— CBS Sunday Morning 🌞 (@CBSSunday) April 2, 2021