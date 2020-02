#Буквы собрали реакцию мировых СМИ по этому поводу.

В газете The Washington Post противопоставили эвакуацию Госдепом американских граждан из круизного лайнера в Японии, которые имели подозрение на заражение коронавирусом, событиям, произошедшим в Украине.

В материале отметили, что государство не справилось с задачей по обеспечению безопасности граждан, а также продемонстрировало провал коммуникационной политики.

Американский еженедельный журнал TIME обратил внимание на заявление Президента Украины Владимира Зеленского, который сказал, что вчерашние события были “позором” и “продемонстрировали не лучшую сторону характера (украинцев)”.

“Это было одно из самых больших разочарований в моей жизни”, – заявлял Зеленский.

Американский телеканал NBC News указал на то, что украинские протестующие не доверяют заявлениям властей.

Телеканал CNN сделал акцент на том, что митингующие в Новых Санжарах не слушают заявлений властей о беспрецедентных мерах безопасности и отсутствии угрозы возможного заражения коронавирусом из Китая от эвакуированных граждан.

Телеканал fox44news привел слова украинских чиновников, назвавших вчерашние события “шоком” и “позором”.

В британской газете The Guardian отметили, что усилия Украины поместить на карантин эвакуированных из Китая украинских и иностранных граждан вызвали “шок”.

“Местные жители швыряли камни в автобусы с эвакуированными и участвовали в ожесточенных столкновениях с полицией”, – написали в британской газете.

В сообщении отметили, что некоторые из протестующих “выглядели, как пьяные”. Они жгли шины и участвовали в столкновениях с правоохранителями.

В газете написали, что один из протестующих предлагал отвезти эвакуированных в Чернобыль, другой – в Верховную Раду, третий – к Президенту Владимиру Зеленскому.

Британская компания BBC указала на проблемы с коммуникацией властей, отметив, что когда люди в населенных пунктах разных регионов страны начали выходить на протестные акции, Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что в фейковом электронном письме якобы Минздрав заявил о носителях коронавируса среди эвакуированных граждан.

Британская газета The Telegraph опубликовала видео столкновений.

“Видеозапись, распространяемая в социальных сетях, показывает, что местные жители протестуют против прибытия эвакуированных, блокируют дороги и сталкиваются с полицией”.

In order to bring Ukrainians evacuated from #Wuhan to quarantine in the medical center in Novy Sanzhary, the authorities have to use the National Guard and armored vehicles. Locals protest, block roads fearing the spread of the #coronavirus” #Ukraine

pic.twitter.com/NAFyBVBO0B

— nonouzi (@Gerrrty) February 20, 2020