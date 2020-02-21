События около небольшого поселка в Полтавской области, Новые Санжары, привлекли к Украине внимание со всего мира. Так эвакуированных из Китая граждан из-за предполагаемой угрозы заражения коронавирусом не встречали еще нигде.

#Буквы собрали реакцию мировых СМИ по этому поводу.

Американские СМИ

В газете The Washington Post противопоставили эвакуацию Госдепом американских граждан из круизного лайнера в Японии, которые имели подозрение на заражение коронавирусом, событиям, произошедшим в Украине.

В материале отметили, что государство не справилось с задачей по обеспечению безопасности граждан, а также продемонстрировало провал коммуникационной политики.

Американский еженедельный журнал TIME обратил внимание на заявление Президента Украины Владимира Зеленского, который сказал, что вчерашние события были “позором” и “продемонстрировали не лучшую сторону характера (украинцев)”.

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“Это было одно из самых больших разочарований в моей жизни”, – заявлял Зеленский.

Американский телеканал NBC News указал на то, что украинские протестующие не доверяют заявлениям властей.

Телеканал CNN сделал акцент на том, что митингующие в Новых Санжарах не слушают заявлений властей о беспрецедентных мерах безопасности и отсутствии угрозы возможного заражения коронавирусом из Китая от эвакуированных граждан.

Телеканал fox44news привел слова украинских чиновников, назвавших вчерашние события “шоком” и “позором”.

Британские медиа

В британской газете The Guardian отметили, что усилия Украины поместить на карантин эвакуированных из Китая украинских и иностранных граждан вызвали “шок”.

“Местные жители швыряли камни в автобусы с эвакуированными и участвовали в ожесточенных столкновениях с полицией”, – написали в британской газете.

В сообщении отметили, что некоторые из протестующих “выглядели, как пьяные”. Они жгли шины и участвовали в столкновениях с правоохранителями.

В газете написали, что один из протестующих предлагал отвезти эвакуированных в Чернобыль, другой – в Верховную Раду, третий – к Президенту Владимиру Зеленскому.

Британская компания BBC указала на проблемы с коммуникацией властей, отметив, что когда люди в населенных пунктах разных регионов страны начали выходить на протестные акции, Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что в фейковом электронном письме якобы Минздрав заявил о носителях коронавируса среди эвакуированных граждан.

Британская газета The Telegraph опубликовала видео столкновений.

“Видеозапись, распространяемая в социальных сетях, показывает, что местные жители протестуют против прибытия эвакуированных, блокируют дороги и сталкиваются с полицией”.

In order to bring Ukrainians evacuated from #Wuhan to quarantine in the medical center in Novy Sanzhary, the authorities have to use the National Guard and armored vehicles. Locals protest, block roads fearing the spread of the #coronavirus” #Ukraine pic.twitter.com/NAFyBVBO0B — nonouzi (@Gerrrty) February 20, 2020

Новостные издания Франции

AFP показали, что происходило в Новых Санжарах.

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В France24 указали на то, что не была налажена коммуникация правительства с гражданами, что привело к массовым протестам.

Другие СМИ

Международное новостное агентство Reuters обратило внимание на то, что в результате столкновений были ранены не только представители полиции и других правоохранительных структур, но и некоторые из числа протестующих.

“Слабая система здравоохранения, коррупция и недоверие к власти широко распространены в Украине, которая недавно столкнулась с эпидемией кори на фоне нежелания некоторых вакцинировать себя и своих детей”, – отметили в агентстве.

Немецкое международное издание Deutsche Welle выпустило материал с заголовком “Шины против коронавируса: когда страх и необразованность убивают милосердие”.

Украинская писательница Людмила Денисенко в материале провела параллель между вчерашними событиями и эвакуацией людей из зоны Чернобыля в прошлом веке.

“Легче запретить или не допустить появление людей, маркированных как “опасные”, чем объяснить, почему нельзя так относиться к человеку. И почему государство должно гарантировать не только права и свободы, защиту достоинства человека, а и разъяснять основы гуманного отношения, человечности. Легче потакать дикарству, чем демонстрировать и отстаивать цивилизованность и эволюцию. Поэтому наши страх и невежество рвут на куски милосердие”, – написала она.

Австралийское издание 9NEWS отметило, что усилия украинских властей эвакуировать граждан из Китая и доставить в защищенное место в центре страны “погрузились в хаос”.

Израильская англоязычная онлайн газета The Times of Israel написала, что местные жители не собирается прекращать протесты, так как утверждают, что могут заразиться коронавирусом через канализацию, которая единая как у них, так и у санатория, в котором разместили эвакуированных.

В издании подчеркнули, что среди эвакуированных есть израильский гражданин по имени Звулун. Они отметили, что он стал одним из нескольких израильских граждан, которые оказались в Ухане в момент распространения тогда еще неизвестного коронавируса. Там он изучал кунг-фу.

Американский финансово-экономический журнал Forbes написал о том, что спальный городок с населением около 8 тысяч человек превратился в горячую точку в свете вчерашних событий.

“Эвакуация людей из Уханя была окружена секретностью, слухами и растерянностью. Власти не смогли эффективно сообщить об отсутствии опасности со стороны пассажиров до их прибытия и держали пункт назначения в секрете”, – пишет журналистка Екатерина Горчинская.

Напомним, 20 февраля эвакуированные из охваченного коронавирусом Уханя граждане Украины и иностранцы прибыли в медицинское учреждение “Новые Санжары” в Полтавской области. Автобусы заезжали в санаторий сквозь клубы дыма от покрышек и под крики местных жителей. Митингующие вели себя агрессивно и пытались забросать автобусы камнями. В нескольких автобусах разбили стекло. Вдоль каждого автобуса выстроились ряды нацгвардийцев, которые сопровождали автобусы прямо до ворот санатория. Между протестующими в Новых Санжарах и правоохранителями были столкновения.