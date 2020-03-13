Известный израильский историк Юваль Ной Харари выразил мнение, что остановить глобальную эпидемию коронавируса COVID-19 не помогут пропаганда и изоляция.

Соответствующий пост Харари опубликовал в своем Instagram.

Историк отметил, что политики подорвали доверие людей к науке и власти. Без доверия, по мнению Харари, победить эпидемию коронавируса не выйдет.

“Чтобы победить эпидемию, люди должны доверять научным экспертам, граждане должны доверять государственным органам, а страны должны доверять друг другу. За последние несколько лет безответственные политики намеренно подорвали доверие к науке, органам государственной власти и международному сотрудничеству”, — написал он.

Харари отметил, что для того, чтобы предотвратить катастрофу, не помогут пропаганда и изоляция заболевших.

“Чтобы предотвратить катастрофу, нам нужно вернуть утраченное доверие. Вы не можете победить глобальную эпидемию через пропаганду и изоляцию”, — добавил он.

Настоящим противоядием в этом случае, по мнению Харари, является “научное знание и глобальное сотрудничество”.

Напомним, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. Сегодня в Украине зафиксировали два новых случая инфицирования коронавирусом – в Житомирской и Черновицкой областях. Пациентка с коронавирусом из Житомирской области, у которой 12 марта обнаружили коронавирус, не сразу обратилась за помощью врачей и не самоизолировалась после приезда из-за границы. Супруга жителя Черновицкой области, у которого обнаружили коронавирус СOVID-19, накануне посещала Италию. Медики проверяют, заражена ли она.