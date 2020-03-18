Лидер группы "Друга ріка" Валерий Харчишин рассказал, как его возили по Киевской области на "скорой", чтобы проверить на коронавирус COVID-19.

Соответствующий пост музыкант опубликовал в Facebook.

Харчишин рассказал, что накануне был в Италии, а значит оказался в группе риска заражения коронавирусом COVID-19. После возвращения в Украину он почувствовал симптомы ОРВИ, посоветовался со страховой компанией и решил вызвать “скорую”, чтобы обследоваться.

В этот момент певец находился в Киевской области. Медики скорой предложили ему отправиться не в ближайшую больницу или в Киев, а в Белую Церковь, до которой ехать 100 км. Несмотря на большое расстояние, медики “скорой” решили везти Харчишина на своем автомобиле.

“Если вы (как и я) живете или вдруг оказались где-то в пригороде … вас непременно отвезут не в ближайшую больницу или Александровскую (Октябрьскую), а в Белую Церковь (100км от меня, например). Вы согласитесь, ибо пройти тест по-другому вам не предложат. В конце концов, после нескольких тщетных предложений изменить маршрут в центральную киевскую больницу, вы решитесь отпустить “скорую”, чтобы добраться собственным авто/такси/с другом, чтобы не занимать оперативную машину многочасовым путешествием в соседний город, а то вдруг, бригаде по вызову придется ехать спасать жизни, вместо прогулки в Белой Церкви, но вам точно откажут… Потому на своем авто “непаложено”, — объяснил певец.

После того, как “скорая” вместе с Харчишиным прибыла в Белую Церковь, стало известно, что в городе нет возможности провести тест.

“И вот, за каких-то полтора часа, вы в желанном “инфекционном” отделении больницы N3 Белой Церкви. … Через мгновение вы перестаете радоваться, узнав, что никаких тестов в ночь с пятницы на субботу в назначенном Киевской ОГА центре борьбы с COVID-19 нет. Они были в Ирпене (откуда “скорая”). На вопрос, для чего тогда меня привезли за 100 км от Киева, разводят руками, говоря что-то об инструкциях”, — добавил артист.

Утром субботы стало известно, что больница в Белой Церкви самостоятельно закупила экспресс-тесты на коронавирус, не дожидаясь поставки из области. Однако выяснилось, что эти тесты не дают гарантированного результата, а точный диагноз может установить только лаборатория в Киеве.

“Короче, забудьте о моем печально-скучном тексте, я только хотел спросить — кто ты, б***ь, тот умник логистических наук ОГА? Какой клещ укусил тебя и уполномочил на такое решение? Зачем отвозить людей в неподготовленную больницу с подозрением на экзотическую инфекцию, чтобы потом отвозить материалы тестов туда, откуда они физически приехали? Смотрел ты хоть раз на карту области?”, — возмутился Харчишин.

В результате в воскресенье музыканту удалось сдать тест в киевской лаборатории, он оказался отрицательным. Тем не мене, продолжить лечение в больнице ему придется.

“Рентген у меня обнаружил одностороннюю пневмонию, которая позволила мне оставить бокс N1 с прекрасным видом на белую церковь в Белой Церкви и в течение двух часов через невероятные пробки любителей туалетной бумаги фаршированной гречкой, добираться до ближайшей киевской больницы, чтобы лечить свою пневмонию”, — добавил он.

Подводя итоги, певец призвал украинцев оставаться дома и не паниковать.

“Пожалуйста, не теряйте ума, но придерживайтесь банальных средств гигиены и самокарантина, вместо того чтобы бегать по магазинам, уничтожая годовые запасы масок, экспресс-тестов, гречки, батареек и туалетной бумаги, если, конечно, вы ее не собираетесь есть для профилактики. Говорят — помогает только хорватского и черногорского образца! Будьте здоровы! Берегите себя и близких!”, — подытожил он.

Ранее сообщалось, что 16 марта в Киеве зафиксировали еще 2 случая COVID-19, количество заболевших в Украине возросло до 7. Некоторые из этих случаев не связаны с поездками за границу. Во вторник, 17 марта, стало известно о еще 7 заболевших. Количество пациентов в COVID-19 возросло до 14.