Сегодня, 23 декабря, в Харькове прощаются с мэром города Геннадием Кернесом. Он умер 17 декабря от последствий Covid-19.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Церемония прощания началась в 09:00 и продлиться до 13:00 в фойе Харьковского оперного театра. Также состоится отпевание в Благовещенском соборе.

Центральные улицы временно перекрыли. Об этом ранее сообщил секретарь горсовета Игорь Терехов.

“Улица Сумская будет частично закрыта … Попросим водителей воздержаться от приезда в центральную часть города. Движение к кладбищу от Благовещенского собора по улице Сумской, до 16:00 будет частично перекрыта Сумская”, – сказал он.

Похоронят Геннадия Кернеса на 2-м городском кладбище.

Проститься с Кернесом приехали мэр Киева Виталий Кличко, нардеп от ОПЗЖ Вадим Новинский, бывшие нардепы Михаил Добкин и Евгений Мураев, секретарь горсовета Харькова Игорь Терехов и другие.

Провести Кернеса в последний путь приходят сотни харьковчан.

Напомним, пока Верховная Рада не назначит внеочередные выборы, управлять Харьковом будет секретарь городского совета Игорь Терехов.