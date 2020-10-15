Харьков в «красной» зоне, но не будет останавливать транспорт и закрывать рынки — вице-мэр

Власти Харькова не планируют прекращать движение общественного транспорта и закрывать заведения питания и рынки, несмотря на то, что город попал в "красную" зону карантина.

Об этом идет речь в обращении первого заместителя мэра Харькова Игоря Терехова, опубликованном на сайте горсовета.

Как сообщалось ранее, в четверг, 15 октября, в Украине обновили карантинные зоны. Был значительно расширен перечень городов “красной” зоны, где действуют жесткие карантинные ограничения. В частности, в список попал город Харьков.

Несмотря на это, местные власти не планируют вводить дополнительные карантинные ограничения.

“Ответственно заявляю следующее. Транспорт будет работать в полном объеме, как и работал, – метро, наземный электротранспорт, маршрутные такси городские власти останавливать не будут. […] Я также уверен в том, что в данной экономической ситуации мы не имеем права закрывать рынки, продовольственные магазины, ТРЦ (кроме развлекательных зон), заведения общественного питания, торгового и бытового обслуживания”, — заявил Терехов.

В то же время вице-мэр призвал харьковчан “отнестись ответственно к соблюдению масочного режима и социальной дистанции”, а правоохранителей — помочь водителям общественного транспорта контролировать количество пассажиров.

Отметим, по состоянию на 15 октября в Харьковской области почти 27 тысяч подтвержденных случаев коронавируса. Из них 20,5 — в областном центре.