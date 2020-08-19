Первый показ игрового полнометражного фильма “Забытые” в Харькове состоится в рамках офлайн-части кинофестиваля с 29 по 31 октября на большом экране.

Ленту представят режиссер Дарья Онищенко и исполнители главных ролей в фильме.

Также, на кинофестивале Kharkiv MeetDocs Дарья Онищенко проведет мастер-класс по режиссуре и созданию фильма в копродукции.

Драма “Забытые” режиссера Дарьи Онищенко – это история украиноязычной семьи из Луганска, которая пытается оставить неподконтрольную территорию и переехать в Киев. Фильм обращает внимание на проблемы переселенцев и на тяжелые условия жизни в оккупированном городе. Впрочем “Забытые” – это также идеалистический фильм о любви и веру в будущее. Главная героиня Нина, молодая учительница украинского языка, влюбляется в Андрея – парня-сироту, который тоже борется с несправедливостью в оккупированном городе. Фильм показывает судьбы людей, остаются мужественными и верными своим идеалам несмотря на тяжелые обстоятельства. В фильме сыграли Марина Кошкина ( “Захар Беркут”), Василий Кухарский, Даниил Каменский (исполнитель главной роли в фильме “Сторожевая застава”) и звезда украинского кино Алексей Горбунов.

“Харьков расположен на максимально близком расстоянии от Донбасса, где уже седьмой год продолжаются боевые действия. Здесь много переселенцев, много студентов с прифронтовых территорий учатся именно в нашем городе, здесь влияние войны более ощутимее, чем на остальной территории Украины. Поэтому нам очень важно не прекращать говорить об этих мучительных темах языка кино. Фильм Дарьи Онищенко – уникальный, ведь впервые за всю историю украинского кино рассказывает именно о жителях оккупированных территорий Луганской области, и я счастлива, что жители Харькова впервые увидят эту знаковую для Украины картину именно на нашем кинофестивале”, – отметила директор кинофестиваля Kharkiv MeetDocs Евгения Кригсхайм.

“Впервые я попала на Харьковский кинофестиваль Kharkiv MeetDocs прошлого года, и у меня остались действительно лучшие воспоминания. Там я познакомилась с Виталием Манским, который в прошлом году представлял в Харькове свой фильм “Свидетели Путина”. Очень приятно, что в этом году на фестивале покажут и мой фильм. Для меня и для моей команды очень важно представить картину на востоке Украины, поскольку темы, которые поднимает история “Забытых”, связаны именно с судьбой востока нашей страны. Мне кажется, эта история будет как никому близка харьковчанам, потому что несмотря на исторические тесные отношения с Россией, географическую близость, Харьков изначально войны проявил свою активную проукраинскую позицию, активно поддержал остальную Украину в борьбе против российской агрессии. История моего фильма глобальная, потому что он о простых людях, которые не по своей воле оказались на оккупированной территории. Сейчас идет много военных конфликтов по всему миру. Судьба беженцев, переселенцев, к сожалению, везде одинакова. Поэтому этот фильм интересен не только для украинцев, но и для международного зрителя. Но Харьков расположен территориально ближе ко всем событиям, о которых рассказывает фильм. Поэтому уверена, что зрители в Харькове будут моими самыми откроенными критиками, мне очень интересно будет услышать их мысли. Я надеюсь, что фильм получился настоящим, правдивым. Он нарушает многие дискурсов. Я обязательно планирую приехать в Харьков и представить фильм лично”, – рассказала режиссер Дарья Онищенко.

Зрители Харькова смогут увидеть ленту в кинотеатрах города в ноябре, после премьеры на Kharkiv MeetDocs.

Показ состоится при поддержке Arthouse Traffic.

Одну из ролей в картине “Забытые” сыграла известная украинская художница Мария Куликовская. Она делает собственный арт-перформанс – уничтожает свои скульптуры, повторяя тем самым правдивую историю, которая состоялась в центре современного искусства IZOLYATSIA в Донецке 2014-го года.

Снятие фильма “Забытые” состоялось в январе и феврале 2019-го года в Киеве. Фильм является украино-швейцарской копродукцией, которая получила финансовую поддержку Министерства культуры Украины по результатам конкурсного отбора кинопроектов патриотического направления. Главный продюсер ленты – Игорь Савиченко, компания “Директория Кино”.

Мировая премьера фильма состоялась в октябре 2019-го на Варшавском международном кинофестивале, где фильм получил специальную награду жюри.

Kharkiv MeetDocs Eastern Ukrainian Film Festival является крупнейшим кинофорумом Восточной Украины. Это международный кинофестиваль документальных и художественных фильмов, который фокусируется на культуре, проблемах и повседневной жизни восточных областей нашей страны.

В 2020 Kharkiv MeetDocs состоится уже в четвертый раз. Кинофестиваль пройдет в смешанном онлайн- и оффлайн-формате. Онлайн-часть пройдет с 26 по 29 октября при поддержке Украинского культурного фонда. Офлайн-часть состоится в Харькове с 29 по 31 октября при поддержке Федерального министерства иностранных дел Германии и Государственного агентства Украины по вопросам кино.

Впервые онлайн пройдет Национальный конкурс полнометражных документальных фильмов, произведенных в Украине или в копродукции.