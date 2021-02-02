Об этом сообщает информагентство “Интерфакс-Украина”.
В частности, Тимка не увидел своей тени, когда его достали из его домика во вторник.
“Весна у нас будет ранняя, но это не значит, что через неделю – две, а надо немножко подождать. Через шесть недель будет тепло”, – истолковала предсказание сурка его хранительница Надежда Токарная.
Также традиционно Тимка сделал шуточный прогноз на актуальную тему. В этом году организаторы Дня сурка предложили ему выбрать, лучший, по его мнению, способ уберечься от COVID-19.
Перед сурком поставили пустую емкость с надписью “Вакцина”, что символизировало массовую вакцинацию, спортивные снаряды (занятия спортом), фрукты (здоровое питание), сало с чесноком (традиционный украинский рецепт укрепления иммунитета), космический аппарат с надписью “На Марс” и игрушечного Ждуна с надписью “Выдержка”.
Тимка сначала побежал к спорту, а затем к Ждуну.
“Значит, мы не забываем о здоровом образе жизни, занимаемся спортом и гуляем на воздухе, и не забываем о выдержке”, – объяснила выбор сурка Токарная.
- 2 февраля в мире отмечаются День сурка, День ежа, Международный день безопасного интернета, День самообновления, День ездовых собак, Всемирный день водно-болотных угодий, День осведомленности о ревматоидный артрит и Всемирный день гавайской гитары.