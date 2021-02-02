Степной сурок Тимка III, который живет на биологической станции Харьковского национального университета имени Каразина, спрогнозировал приход весны через шесть недель.

Об этом сообщает информагентство “Интерфакс-Украина”.

В частности, Тимка не увидел своей тени, когда его достали из его домика во вторник.

“Весна у нас будет ранняя, но это не значит, что через неделю – две, а надо немножко подождать. Через шесть недель будет тепло”, – истолковала предсказание сурка его хранительница Надежда Токарная.

Также традиционно Тимка сделал шуточный прогноз на актуальную тему. В этом году организаторы Дня сурка предложили ему выбрать, лучший, по его мнению, способ уберечься от COVID-19.

Перед сурком поставили пустую емкость с надписью “Вакцина”, что символизировало массовую вакцинацию, спортивные снаряды (занятия спортом), фрукты (здоровое питание), сало с чесноком (традиционный украинский рецепт укрепления иммунитета), космический аппарат с надписью “На Марс” и игрушечного Ждуна с надписью “Выдержка”.

Тимка сначала побежал к спорту, а затем к Ждуну.

“Значит, мы не забываем о здоровом образе жизни, занимаемся спортом и гуляем на воздухе, и не забываем о выдержке”, – объяснила выбор сурка Токарная.