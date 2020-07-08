Сегодня руководитель следственной группы Государственного бюро расследований (ГБР) Олег Корецкий сообщил, что на него оказывалось давление с целью открытия уголовных производств против пятого президента Петра Порошенко.

Первым об этом сообщил адвокат пятого президента Илья Новиков на своей странице в Facebook.

“Уголовное дело по “Ленинской кузне” (одно из 24 “дел Порошенко”) сегодня закрыто. Я получил постановление от руководителя следственной группы Олега Корецкого”, – отметил Новиков.

Адвокат также выложил короткий видеокомментарий Корецкого, в котором тот заявил о давлении с целью открытия уголовных производств.

“Когда ты сначала расследуешь все нормально, по закону, а потом приходят эти люди какие-то непонятные, “харьковские” (подразумевается, вероятно, команда генпрокурора Ирины Венедиктовой, которая родом из Харькова, ред.), начинают давать непонятные указания. Ты им говоришь: “Нет состава преступления. Нет! Давайте будем принимать законные решения”. А они говорят, что ты “уходи”, потому что для тебя нет места. Потому что ты им не подходишь… То конечно, что я готов выйти на прессу. Я принял это решение”, – подчеркнул Корецкий.

Параллельно проходило заседание Печерского районного суда Киева, на котором рассматривался вопрос избрания меры пресечения Петру Порошенко.

Адвокаты пятого президента заявили ходатайство о вызове Корецкого в суд для дачи показаний по озвученным фактам.

“Он утверждает, что производство осуществлялось под давлением, что были основания для его закрытия, не было оснований утверждать, что там есть состав преступления. Но оно было изъято у следователей ГБР и передано этой “группировке” людей (прокурорам Офиса генпрокурора, – ред.), которые сейчас осуществляют фальсификацию материалов и пытаются привлечь заведомо невиновного к уголовной ответственности”, – подчеркнул адвокат Игорь Головань.

На вызове Корецкого настаивал и сам Петр Порошенко.

“Я подчеркиваю, это требование: показания от господина Корецкого, пока он жив – я не шучу, потому что от этих можно ждать всего, чего угодно. Он заявил, что хорошо себя чувствует, он не собирается покончить жизнь самоубийством и не собирается увольняться из ГБР… Без исследования этих доказательств любое решение суда является сомнительным. Я, ваша честь, присоединяюсь к просьбам стороны защиты объявить перерыв и допросить господина Корецкого. Если вы не будете иметь этой возможности, я предлагаю, с вашего позволения, позвонить ему, включить “громкую связь” – и пусть дает показания. Пусть вся страна знает”, – подчеркнул Порошенко.

“Я очень негативно к нему отношусь. Но то, что я услышал сегодня… Друзья, “уотергейт” по сравнению с этим – цветочки. И еще раз подчеркиваю: вам придется отвечать, кто на вас давил, как Бабиков делал, какие указания из Кремля вы получаете, указания от Януковича”, – добавил он.

Порошенко также призвал создать временную следственную комиссию в Верховной Раде “по фактам преступных фальсификаций в Офисе генпрокурора, политического давления”, заявлений Олега Корецкого.

После этого в заседании суда был объявлен перерыв, по истечении которого прокуроры объявили о завершении досудебного расследования по делу о назначении Сергея Семочко первым заместителем руководителя Службы внешней разведки, в котором пятый президент Петр Порошенко является подозреваемым (и по которому сегодня проходило заседание).

Стороне защиты предоставили право ознакомиться с материалами уголовного производства в помещении ГБР.

Поскольку досудебное следствие завершено, прокуроры уже не настаивали на избрании меры пресечения.

Во время дискуссии между адвокатами и прокурорами прозвучало предположение, что такое поспешное завершение следствия предпринято для того, чтобы Корецкий не давал показаний в суде.

Известно, что Корецкий дал разоблачительное интервью нескольким СМИ, которое будет опубликовано сегодня. В нем идет речь “о бесперспективности дела о назначении Сергея Семочко”, “внутренней кухне Госбюро расследований”, роли генпрокурора Ирины Венедиктовой и первого заместителя директора ГБР Александра Бабикова “в создании конвейера дел”.