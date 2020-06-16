Об этом сообщает пресс-служба аэропорта в Facebook.
“15 июня в 22:05 в Международный аэропорт “Харьков” прибыл первый пассажирский самолёт после карантинного перерыва. Он выполнял рейс авиакомпании Windrose Airlines из Киева. В обратный путь самолёт отправился 16 июня в 7:40″, – сказано в сообщении.
Отмечается, что в дальнейшем авиакомпания Windrose будет выполнять рейсы между Киевом и Харьковом ежедневно.
“Этот маршрут стал первым регулярным направлением авиакомпании Windrose Airlines из Харькова. Авиакомпания расширяет географию внутренних перелётов, и уже предлагает гибкий график рейсов из Киева в Одессу, Днепр, Львов — по два-три вылета в день. Путь из Харькова в эти города с учётом пересадки в Борисполе будет занимать около четырёх часов”, – говорится в сообщении.
Уточняется, что билеты на новые рейсы в данный момент уже доступны для покупки на сайтах аэропорта и авиакомпании.
При этом в аэропорту заявили, что осуществляют все перелеты с соблюдением необходимых мер по предотвращению распространения коронавируса.
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