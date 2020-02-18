Аэропорт Харькова в 2019 году занял третье место в рейтинге ACI Europe среди аэропортов с пассажиропотоком до 5 миллионов.

Об этом сообщается на официальном сайте ACI Europe.

По результатам 2019 года пассажиропоток харьковского аэропорта увеличился на 38,4%.

При этом на первом и втором месте рейтинга находятся соответственно аэропорт Охриды в Северной Македонии (+72,1% пассажиропотока) и аэропорт Кутаиси в Грузии (+41,6%).

Уточняется, что данное исследование проводилось среди европейских аэропортов.

Сообщается, что за 2019 год пассажиропоток аэропортов стран членов Европейского Союза в целом снизился на 3,2%, а пассажиропоток аэропортов стран не членов Евросоюза увеличился на 1,9%.

Напомним, что аэропорт «Борисполь» в 2019 году занял первое место в рейтинге ACI Europe среди аэропортов с пассажиропотоком 10-25 миллионов.