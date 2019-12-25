Сотрудники Госбюро расследований задержали следователя Нацполиции в Харьковской области, который продавал служебную информацию в Россию.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

По информации следствия, полицейский незаконно распространял информацию с ограниченным доступом, которая хранится на специальных автоматизированных подсистемах.

“Следствием установлены неоднократные факты получения стражем средств с территории Российской Федерации — вероятно за распространение информации с ограниченным доступом”, — говорится в сообщении.

Правоохранитель был задержан во время очередного случая продажи информации. Отмечается, что за свои “услуги” следователь получил чуть более 16 тыс. гривен.

Его действия квалифицировали как “несанкционированный перехват или копирование информации, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, если это привело к ее утечке” — ч. 2 ст. 362 Уголовного кодекса Украина.

На данный момент правоохранители решают вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании в отношении него меры пресечения. Санкциями инкриминируемой ему статьи предусмотрено наказание в виде штрафа на сумму от 1700 до 6800 гривен или ограничение/лишение свободы на срок до 3 лет.