Об этом сообщает The New York Times.
Как сообщалось ранее, 25 февраля экс-продюсер Харви Вайнштейн был признан виновным по двум пунктам обвинения в суде по делу о сексуальном насилии. Сразу после оглашения вердикта Вайнштейна экстренно госпитализировали, в связи с чем его адвокаты просили для него только 5 лет тюрьмы.
Тем не менее, в среду, 11 марта, Харви Вайнштейн был приговорен к 23 годам лишения свободы. Он будет отбывать наказание в тюрьме штата Нью-Йорк.
Стоит отметить, что судья Джеймс А. Берк, который председательствовал на судебном разбирательстве в Верховном суде штата, имел право приговорить 67-летнего Вайнштейна к 5 годам и 29 годам лишения свободы.
Все шесть женщин, которые свидетельствовали в суде против Вайнштейша, присутствовали на итоговом заседании. Ряды позади Вайнштейна, который был в инвалидной коляске, были в основном пусты — мало кто решил поддержать его в этот день.
Как известно, в общей сложности более 90 женщин (в частности, актрисы и его подчиненные) обвинили Вайнштейна в домогательствах, неуместных прикосновениях и попытках изнасилования, однако многие эпизоды не удалось доказать.
- Ранее сообщалось, что голливудский продюсер Харви Вайнштейн из-за громкого секс-скандала потерял работу и жену.
- 25 мае 2018 года Вайнштейн явился в полицейский участок в нижнем Манхэттене в 07:30 по местному времени с книгами и другими вещами. Там у него взяли отпечатки пальцев, после чего доставили в суд. Впоследствии суд в Нью-Йорке (США) отпустил скандального американского продюсера Харви Вайнштейна под залог в $1 млн.
- Спустя несколько дней большое жюри в Нью-Йорке предъявило ему обвинение в изнасиловании. В июле 2018 года Харви Вайнштейну выдвинули новые обвинения, которые предусматривают наказание в виде пожизненного заключения.