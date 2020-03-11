Об этом сообщает The New York Times.

Как сообщалось ранее, 25 февраля экс-продюсер Харви Вайнштейн был признан виновным по двум пунктам обвинения в суде по делу о сексуальном насилии. Сразу после оглашения вердикта Вайнштейна экстренно госпитализировали, в связи с чем его адвокаты просили для него только 5 лет тюрьмы.

Тем не менее, в среду, 11 марта, Харви Вайнштейн был приговорен к 23 годам лишения свободы. Он будет отбывать наказание в тюрьме штата Нью-Йорк.

Стоит отметить, что судья Джеймс А. Берк, который председательствовал на судебном разбирательстве в Верховном суде штата, имел право приговорить 67-летнего Вайнштейна к 5 годам и 29 годам лишения свободы.

Все шесть женщин, которые свидетельствовали в суде против Вайнштейша, присутствовали на итоговом заседании. Ряды позади Вайнштейна, который был в инвалидной коляске, были в основном пусты — мало кто решил поддержать его в этот день.

Как известно, в общей сложности более 90 женщин (в частности, актрисы и его подчиненные) обвинили Вайнштейна в домогательствах, неуместных прикосновениях и попытках изнасилования, однако многие эпизоды не удалось доказать.