Голливудский продюсер, 67-летний Харви Вайнштейн, обвиняемый в сексуальных домогательствах и изнасиловании, пришел на слушания в Верховном суде Нью-Йорка с ходунками.

Об этом сообщает телеканал Sky News.

Вайнштейну предъявляют пять обвинений, которые он отрицает. Всего прокуроры рассмотрят восемь случаев возможного сексуального насилия со стороны продюсера.

Входя в зал судебных заседаний Вайнштейн использовал специальные ходунки, необходимые ему, по словам адвокатов, после операции на спине.

Ранее сам продюсер говорил о том, что у него много проблем со здоровьем. В ответ женщины, которые обвиняют его в насилии, заявили, что он не заслуживает ничьей жалости.

На данный момент десятки женщин заявили о сексуальных домогательствах со стороны Вайнштейна после публикации в New York Times в октябре 2017 года.

Напомним, 12 октября 2018 года с Вайнштейна, которого десятки женщин обвинили в домогательствах и сексуальном насилии, сняли часть обвинений.