Об этом сообщает телеканал Sky News.
Вайнштейну предъявляют пять обвинений, которые он отрицает. Всего прокуроры рассмотрят восемь случаев возможного сексуального насилия со стороны продюсера.
Входя в зал судебных заседаний Вайнштейн использовал специальные ходунки, необходимые ему, по словам адвокатов, после операции на спине.
Ранее сам продюсер говорил о том, что у него много проблем со здоровьем. В ответ женщины, которые обвиняют его в насилии, заявили, что он не заслуживает ничьей жалости.
На данный момент десятки женщин заявили о сексуальных домогательствах со стороны Вайнштейна после публикации в New York Times в октябре 2017 года.
Напомним, 12 октября 2018 года с Вайнштейна, которого десятки женщин обвинили в домогательствах и сексуальном насилии, сняли часть обвинений.
- Голливудский продюсер Харви Вайнштейн из-за громкого секс-скандала потерял работу и жену. Так, в течение десятилетий от домогательств со стороны продюсера страдали актрисы и его подчиненные.
- 25 мая Вайнштейн явился в полицейский участок в нижнем Манхэттене в 07:30 по местному времени с книгами и другими вещами. Там у него взяли отпечатки пальцев, после чего доставили в суд. Впоследствии суд в Нью-Йорке (США) отпустил скандального американского продюсера Харви Вайнштейна под залог в $1 млн.
- В мае большое жюри в Нью-Йорке предъявило обвинение в изнасиловании голливудскому кинопродюсеру Харви Вайнштейну.
- В июле Харви Вайнштейну выдвинули новые обвинения, которые предусматривают наказание в виде пожизненного заключения.