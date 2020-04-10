Об этом сообщает Fox News.
“Харви Вайнштейн пережил коронавирус и вышел из 14-дневного карантина в исправительном учреждении Венде”, – говорится в сообщении.
По словам представителей продюсера, 68-летнего Вайнштейна выписали из медицинского изолятора, и сейчас его состояние удовлетворительное.
О его заражении стало известно 23 марта. Вероятно, продюсер заразился COVID-19 в тюрьме Райкерс-Айленд в Нью-Йорке. После этого его перевели под медицинское наблюдение в тюрьму на северо-западе штата Нью-Йорк.
Болезнь Вайнштейна проходила бессимптомно.
Вайнштейн – сооснователь и бывший сопредседатель кинокомпаний Miramax и Weinstein Co.
- Суд приговорил продюсера Харви Вайнштейна к 23 годам лишения свободы за преступления на сексуальной почве.
- Голливудский продюсер Харви Вайнштейн из-за громкого секс-скандала потерял работу и жену.
- 25 мае 2018 года Вайнштейн явился в полицейский участок в нижнем Манхэттене в 07:30 по местному времени с книгами и другими вещами. Там у него взяли отпечатки пальцев, после чего доставили в суд. Впоследствии суд в Нью-Йорке (США) отпустил скандального американского продюсера Харви Вайнштейна под залог в $1 млн.
- Спустя несколько дней большое жюри в Нью-Йорке предъявило ему обвинение в изнасиловании. В июле 2018 года Харви Вайнштейну выдвинули новые обвинения.