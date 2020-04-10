Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, приговоренный к 23 годам тюрьмы за изнасилование и сексуальные домогательства, выздоровел после заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщает Fox News.

“Харви Вайнштейн пережил коронавирус и вышел из 14-дневного карантина в исправительном учреждении Венде”, – говорится в сообщении.

По словам представителей продюсера, 68-летнего Вайнштейна выписали из медицинского изолятора, и сейчас его состояние удовлетворительное.

О его заражении стало известно 23 марта. Вероятно, продюсер заразился COVID-19 в тюрьме Райкерс-Айленд в Нью-Йорке. После этого его перевели под медицинское наблюдение в тюрьму на северо-западе штата Нью-Йорк.

Болезнь Вайнштейна проходила бессимптомно.

Вайнштейн – сооснователь и бывший сопредседатель кинокомпаний Miramax и Weinstein Co.

Суд приговорил продюсера Харви Вайнштейна к 23 годам лишения свободы за преступления на сексуальной почве.