Гражданина Израиля, который попытался незаконно пересечь границу Украины и Беларуси, принудительно вернули на сопредельную сторону и запретили ему въезд в Украину на пять лет.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

По информации ведомства, мужчина попытался незаконно перейти границу, обойдя пункт пропуска Новые Яриловичи в Черниговской области. Однако был задержан пограничным нарядом. Нарушителем оказался гражданин Израиля 1978 года рождения.

В Госпогранслужбе добавили, что для нарушения границы гражданин избрал болотистую местность, вероятно надеясь, что на таком направлении ему это точно удастся.

Фото: ГПСУ

На иностранца составлены админматериалы по ч.1 ст. 204 КУоАП, а также проставлен запрет въезда в Украину сроком на пять лет. Он уже принудительно возвращен на сопредельную сторону.