Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.
По информации ведомства, мужчина попытался незаконно перейти границу, обойдя пункт пропуска Новые Яриловичи в Черниговской области. Однако был задержан пограничным нарядом. Нарушителем оказался гражданин Израиля 1978 года рождения.
В Госпогранслужбе добавили, что для нарушения границы гражданин избрал болотистую местность, вероятно надеясь, что на таком направлении ему это точно удастся.
Фото: ГПСУ
На иностранца составлены админматериалы по ч.1 ст. 204 КУоАП, а также проставлен запрет въезда в Украину сроком на пять лет. Он уже принудительно возвращен на сопредельную сторону.
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