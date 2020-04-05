Канал HBO предоставил бесплатный доступ к почти 500 часам контента на HBO NOW и HBO GO в рамках кампании #StayHomeBoxOffice.

Об этом сообщается на сайте канала.

Начиная с 3 апреля, телевизионные программы HBO, документальные фильмы и театральные фильмы Warner Bros. будут доступны даже тем, у кого нет подписки.

Это первый раз, когда HBO сделал бесплатный доступ к такому количеству программ.

Полный список бесплатного контента:

9 сериалов:

Ballers (5 сезонов) Barry (2 сезонов) Silicon Valley (6 сезонов) Six Feet Under (5 сезонов) The Sopranos (7 сезонов) Succession (2 сезонов) True Blood (7 сезонов) Veep (7 сезонов) The Wire (5 сезонов)

10 документальных фильмов или документальных сериалов:

The Apollo The Case Against Adnan Syed Elvis Presley: The Searcher I Love You, Now Die: The Commonwealth v. Michelle Carter The Inventor: Out for Blood in Silicon Valley Jane Fonda in Five Acts McMillion$ True Justice: Bryan Stevenson’s Fight for Equality United Skates We Are the Dream: The Kids of the MLK Oakland Oratorical Fest

20 фильмов от Warner Bros.

Arthur Arthur 2: On the Rocks Blinded By the Light The Bridges of Madison County Crazy, Stupid, Love Empire of the Sun Forget Paris Happy Feet Two Isn’t It Romantic? The Lego Movie 2: The Second Part Midnight Special My Dog Skip Nancy Drew And The Hidden Staircase Pan Pokémon Detective Pikachu Red Riding Hood Smallfoot Storks Sucker Punch Unknown

Ранее японская компания-производитель фотоаппаратов и объективов Nikon сделала бесплатный доступ к своим онлайн-урокам на время карантина.