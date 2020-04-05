Об этом сообщается на сайте канала.
Начиная с 3 апреля, телевизионные программы HBO, документальные фильмы и театральные фильмы Warner Bros. будут доступны даже тем, у кого нет подписки.
Это первый раз, когда HBO сделал бесплатный доступ к такому количеству программ.
Полный список бесплатного контента:
9 сериалов:
- Ballers (5 сезонов)
- Barry (2 сезонов)
- Silicon Valley (6 сезонов)
- Six Feet Under (5 сезонов)
- The Sopranos (7 сезонов)
- Succession (2 сезонов)
- True Blood (7 сезонов)
- Veep (7 сезонов)
- The Wire (5 сезонов)
10 документальных фильмов или документальных сериалов:
- The Apollo
- The Case Against Adnan Syed
- Elvis Presley: The Searcher
- I Love You, Now Die: The Commonwealth v. Michelle Carter
- The Inventor: Out for Blood in Silicon Valley
- Jane Fonda in Five Acts
- McMillion$
- True Justice: Bryan Stevenson’s Fight for Equality
- United Skates
- We Are the Dream: The Kids of the MLK Oakland Oratorical Fest
20 фильмов от Warner Bros.
- Arthur
- Arthur 2: On the Rocks
- Blinded By the Light
- The Bridges of Madison County
- Crazy, Stupid, Love
- Empire of the Sun
- Forget Paris
- Happy Feet Two
- Isn’t It Romantic?
- The Lego Movie 2: The Second Part
- Midnight Special
- My Dog Skip
- Nancy Drew And The Hidden Staircase
- Pan
- Pokémon Detective Pikachu
- Red Riding Hood
- Smallfoot
- Storks
- Sucker Punch
- Unknown
Ранее японская компания-производитель фотоаппаратов и объективов Nikon сделала бесплатный доступ к своим онлайн-урокам на время карантина.
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