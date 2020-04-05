Об этом сообщается на сайте канала.

Начиная с 3 апреля, телевизионные программы HBO, документальные фильмы и театральные фильмы Warner Bros. будут доступны даже тем, у кого нет подписки.

Это первый раз, когда HBO сделал бесплатный доступ к такому количеству программ.

Полный список бесплатного контента:

9 сериалов:

  1. Ballers (5 сезонов)
  2. Barry (2 сезонов)
  3. Silicon Valley (6 сезонов)
  4. Six Feet Under (5 сезонов)
  5. The Sopranos (7 сезонов)
  6. Succession (2 сезонов)
  7. True Blood (7 сезонов)
  8. Veep (7 сезонов)
  9. The Wire (5 сезонов)

10 документальных фильмов или документальных сериалов:

  1. The Apollo
  2. The Case Against Adnan Syed
  3. Elvis Presley: The Searcher
  4. I Love You, Now Die: The Commonwealth v. Michelle Carter
  5. The Inventor: Out for Blood in Silicon Valley
  6. Jane Fonda in Five Acts
  7. McMillion$
  8. True Justice: Bryan Stevenson’s Fight for Equality
  9. United Skates
  10. We Are the Dream: The Kids of the MLK Oakland Oratorical Fest

20 фильмов от Warner Bros.

  1. Arthur
  2. Arthur 2: On the Rocks
  3. Blinded By the Light
  4. The Bridges of Madison County
  5. Crazy, Stupid, Love
  6. Empire of the Sun
  7. Forget Paris
  8. Happy Feet Two
  9. Isn’t It Romantic?
  10. The Lego Movie 2: The Second Part
  11. Midnight Special
  12. My Dog Skip
  13. Nancy Drew And The Hidden Staircase
  14. Pan
  15. Pokémon Detective Pikachu
  16. Red Riding Hood
  17. Smallfoot
  18. Storks
  19. Sucker Punch
  20. Unknown

Ранее японская компания-производитель фотоаппаратов и объективов Nikon сделала бесплатный доступ к своим онлайн-урокам на время карантина.