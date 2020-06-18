18 июня в Киеве - CSR Ukraine, экспертная организация Центр "Развитие КСО»" совместно с UNFPA, Фондом ООН в области народонаселения в Украине провели 21-дневный Всеукраинский онлайн-марафон для молодежи #HealthyChallenge2020 и привлекли более 4500 молодых людей из разных регионов Украины.

Партнеры: Министерство молодежи и спорта Украины, компания Decathlon Ukraine, интернет-издание #Буквы и платформа ChallengeCore.

Онлайн-марафон прошел в рамках всеукраинской программы Healthy Challenge, и имеет целью популяризировать здоровый образ жизни и улучшить эмоциональное состояние молодежи, особенно в условиях распространения COVID-19.

В течение 21 дня (с 18 мая по 7 июня 2020 года) ребята из разных регионов получали ежедневные челенджи на тему здорового образа жизни через специальный телеграмм-бот @HealthyChallengeBot. Задачи для молодежи касались физической активности, рационального питания, репродуктивного и психического здоровья, а также профилактики COVID-19.

“Нам очень приятно, что молодежь не просто приняла вызов и выполняла задачи ежедневно, в условиях карантина, но и имела возможность выработать в течение 21 дня полезные привычки – это и спорт, и правильное питание, и здоровое поведение. Этот челлендж проходит уже второй год подряд и мы видим, насколько такие инициативы поддерживаются молодежью из разных городов. Сейчас, когда все мы столкнулись с угрозой COVID-19, подобные инициативы действительно помогают”, – сказала Людмила Шевцова, советник по вопросам молодежи и ВИЧ в UNFPA, Фонда ООН в области народонаселения.

Всего на челлендж-марафон зарегистрировалось более 4500 молодых людей, 570 из которых еженедельно успешно выполняли задачи и соревновались за полезные призы: спортивные бутылки для воды и полотенца, мини-рюкзаки и ланч-боксы, а также за главные призы – фитнес-браслеты.

Опрос показал, что после Марафона на 17% больше участников и участниц ведут здоровый образ жизни: меньше употребляют алкоголь, регулярно делают физические упражнения, добавили в рацион свежие овощи и фрукты.

Среди самых популярных челленджей марафона – #ПланкаЧелендж, #ОденьМаску, #АнтистресЧелендж, #ТарелкаЗдоровогоПитания и челлендж “Все, что стоит знать о ВИЧ/СПИД”.

“Здоровье молодежи во всех его аспектах – актуальная и важная тема. Благодаря формату фанов #НealthyChallenge2020 нам удалось сделать ее действительно интересной и популярной. Участники и участницы не просто получили полезные рекомендации, но и сразу попытались их на практике: делали физические упражнения, креативные публикации в соцсетях, готовили полезные блюда, и, конечно, проходили интерактивные онлайн-курсы и тесты. Мы видим положительное влияние марафона и верим, что именно такие проекты могут сделать молодежь сознательной и здоровой”, – отметил Тарас Деркач, координатор программы “Healthy Challenge” Центра “Развитие КСО”.

Победителями онлайн-марафона Healthy Challenge 2020 стали: Марина Свинцицкая (16 лет, г. Хмельницкий), София Швачка (16 лет, г. Лисичанск) и Ольга Формода (22 года, г. Винница).

“Я узнала много о здоровом питании, и впервые делала такие серии упражнений как “Табата-челлендж”. Задания были простыми и доступными. Очень рада что “не прокарантинила” такую ​​возможность, открыла что-то новое и выиграла призы”, – отметила победительница онлайн-марафона Марина Свинцицкая.

“Во время марафона я впервые исполнила планку и узнала новую информацию из учебных видео, посланных как задачи. Этот проект является толчком для молодежи питаться полезно, исследовать больше о здоровом образе жизни, заниматься спортом и заботиться о своем здоровье!” – отметила призер онлайн-марафона Анна Кичула.

Детали по Марафону и программе Healthy Challenge – Тарас Деркач, координатора Career Hub, Центр «Развитие КСО»: [email protected], 093440 50 28

CSR Ukraine, Центр “Развитие КСО” – экспертная организация в Украине, которая объединяет более 40 крупных компаний, совместно с которыми уже десять лет продвигает принципы устойчивого ведения бизнеса и социальной ответственности, реализует собственные социальные проекты, предоставляет консультации, проводит семинары и тренинги КСО вопросов и отчетов как для частных компаний, так и для государственных органов власти. Является национальным партнером CSR Europe (Брюссель, Бельгия) и Всемирного бизнес-совета по устойчивому развитию (Женева, Швейцария). www.csr-ukraine.org