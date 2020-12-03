Гей-вечеринки в Брюсселе посещают политики из Украины и Польши, – организатор

Об этом сообщает издание Onet.
Мужчина признался, что гостями его гей-вечеринок часто становятся известные политики. Они узнают об этих мероприятиях от знакомых.
“Сначала, около полутора лет назад, со мной связались два политика, которые слышали о моих вечеринках от брюссельских знакомых. Затем согласились еще двое, которые узнали о них от коллег из Германии”, – рассказывает Манжели.
По его словам, частыми гостями его секс-вечеринок становятся польские политики. При этом мужчина отметил, что из Польши к нему приезжают только депутаты правящей партии “Право и справедливость”.
Более того, на этих мероприятиях были и украинские политики.
“У нас есть политики из Украины, Франции, Германии, Нидерландов, Люксембурга, Швейцарии или Испании. Однако наиболее частыми гостями являются поляки и венгры”, – отмечает он.
Что касается венгерских политиков, то Манжели рассказал, что среди гостей его гей-вечеринок были не менее 9 политиков из партии Орбана “Фидес”. Это национальные и европейские депутаты.
- Член Европейского парламента, представляющий партию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, подал в отставку со своего поста после того, как его задержали за участие в секс-вечеринке.
- Венгерский евродепутат Йожеф Сайер, которого задержали на секс-вечеринке в Брюсселе, хвастался, что сам был организатором массовых оргий.