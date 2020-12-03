Covid-19 Украина

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Гей-вечеринки в Брюсселе посещают политики из Украины и Польши, – организатор

После скандальной секс-вечеринки в Брюсселе, на которой задержали венгерского евродепутата Йожефа Сайера, организатор этой импрезы Дэвид Манжели сделал ряд резонансных заявлений.

Четверг, 3 декабря 2020, 13:28

Об этом сообщает издание Onet.

Мужчина признался, что гостями его гей-вечеринок часто становятся известные политики. Они узнают об этих мероприятиях от знакомых.

“Сначала, около полутора лет назад, со мной связались два политика, которые слышали о моих вечеринках от брюссельских знакомых. Затем согласились еще двое, которые узнали о них от коллег из Германии”, – рассказывает Манжели.

По его словам, частыми гостями его секс-вечеринок становятся польские политики. При этом мужчина отметил, что из Польши к нему приезжают только депутаты правящей партии “Право и справедливость”.

Более того, на этих мероприятиях были и украинские политики.

“У нас есть политики из Украины, Франции, Германии, Нидерландов, Люксембурга, Швейцарии или Испании. Однако наиболее частыми гостями являются поляки и венгры”, – отмечает он.

Что касается венгерских политиков, то Манжели рассказал, что среди гостей его гей-вечеринок были не менее 9 политиков из партии Орбана “Фидес”. Это национальные и европейские депутаты.

  • Член Европейского парламента, представляющий партию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, подал в отставку со своего поста после того, как его задержали за участие в секс-вечеринке.
  • Венгерский евродепутат Йожеф Сайер, которого задержали на секс-вечеринке в Брюсселе, хвастался, что сам был организатором массовых оргий.
Теги: гей-вечірка, Орбан, політика, Сайєр, секс-вечірка

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