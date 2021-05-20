Анонімні ентузіасти, які не люблять інженера, засновника компанії Tesla Ілона Маска за його вплив на вартість біткоїна, створили невзаємозамінний токен (NFT) StopElon.

Про це повідомляється на сторінці StopElon.Space.

Автори токена заявили, що їхня головна мета – знищити “найбільшого маніпулятора ринком криптовалюти”.

“Ілон Маск сумно відомий тим, що безвідповідально маніпулює ринком криптовалюти за допомогою свого Twitter. Нещодавно він написав, що Tesla перестане приймати біткоїни в якості оплати і викликав масовий крах по всьому світу. Він намагався вкластися в криптовалюту Dogecoin, без кінця писав твіти про це і навіть пішов в “Saturday Night Live”, щоб підняти її вартість! Це безглуздо! Він грає з портфелями як з цукерками. Він був і завжди буде нарцисом-мільярдером”, – кажуть розробники StopElon.

Автори NFT планують позбавити Маска контролю над компанією і розбагатіти. Вони заявили, що придумали план, який складається з п’яти частин. Зараз вони запустили сайт і створюють фірмові меми та стікери.

На останньому етапі творці токена планують викупити близько 80% акцій Tesla, щоб отримати вплив на дії компанії – для внесення великих змін потрібно бути власником не менше двох третин цінних паперів.

Токен StopElon запустили 15 травня – через чотири дні монета торгується за 0,00004 долара, а за останню добу курс виріс на 125%.