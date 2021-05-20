Про це повідомляється на сторінці StopElon.Space.
Автори токена заявили, що їхня головна мета – знищити “найбільшого маніпулятора ринком криптовалюти”.
“Ілон Маск сумно відомий тим, що безвідповідально маніпулює ринком криптовалюти за допомогою свого Twitter. Нещодавно він написав, що Tesla перестане приймати біткоїни в якості оплати і викликав масовий крах по всьому світу. Він намагався вкластися в криптовалюту Dogecoin, без кінця писав твіти про це і навіть пішов в “Saturday Night Live”, щоб підняти її вартість! Це безглуздо! Він грає з портфелями як з цукерками. Він був і завжди буде нарцисом-мільярдером”, – кажуть розробники StopElon.
Автори NFT планують позбавити Маска контролю над компанією і розбагатіти. Вони заявили, що придумали план, який складається з п’яти частин. Зараз вони запустили сайт і створюють фірмові меми та стікери.
На останньому етапі творці токена планують викупити близько 80% акцій Tesla, щоб отримати вплив на дії компанії – для внесення великих змін потрібно бути власником не менше двох третин цінних паперів.
Токен StopElon запустили 15 травня – через чотири дні монета торгується за 0,00004 долара, а за останню добу курс виріс на 125%.
- Раніше один з творців криптовалюти Dogecoin Джексон Палмер розкритикував засновника Tesla Ілона Маска і його появу на сатиричному шоу “Saturday Night Live” (“Увечері суботи в етері”).