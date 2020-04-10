Об этом говорится на странице организации в Facebook.

“Мы, правозащитные и общественные организации, призываем парламент воздержаться от предоставления военнослужащим Национальной гвардии Украины полицейских функций и отклонить законопроект №3105 от 21.02.2020”, – говорится в заявлении.

Там уточнили, что этим законопроектом среди прочего предлагается предоставить военнослужащим Нацгвардии право составлять протоколы об административных правонарушениях, задерживать, доставлять и / или передавать органам правопорядка лиц, совершивших или которые только подозреваются в совершении административного правонарушения, проводить личный досмотр и досмотр вещей граждан и осуществлять другие, не свойственные для военных функции.

В УХСПЧ отмечают, что законопроект внедряет необоснованно широкий диапазон административных правонарушений, за совершение которых уполномоченные лица НГУ имеют право составлять протоколы.

“Беспокойство вызывает предоставление права военнослужащим НГУ “применять технические приборы и технические средства, имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи, средства фото- и киносъемки, видеозаписи, в порядке, определенном нормативными правовыми актами Министерства внутренних дел Украины “. Указанное создает потенциальную возможность осуществления военнослужащими НГУ скрытого наблюдения за лицом, вещью или местом, которое по сути является видом негласных следственных (розыскных) действий и должно проводиться в порядке, предусмотренном ст. 269 ​​Уголовно-процессуального кодекса Украины по решению суда и только уполномоченными органами, к которым НГУ не относится”, – добавили в организации. Отметив, что такие изменения к законодательству могут привести к злоупотреблениям властными полномочиями со стороны должностных лиц НГУ и чрезмерному ограничению прав и свобод человека и гражданина.

В Хельсинском союзе также заявили, что это уже не первая попытка властей использовать милитаризованный орган для выполнения несвойственных ему полицейских функций. Кроме того, что военнослужащие не проходят специальную подготовку, не имеют необходимых знаний и навыков для осуществления полицейской деятельности, в случае нарушений прав человека с их стороны будет затруднена процедура восстановления прав потерпевших и привлечения к ответственности нарушителей.

“Этот законопроект является особенно опасным в стране, которая является частично свободной и не имеет устойчивой демократии. Кроме того, учитывая значительное количество полицейских на душу населения, мы считаем недопустимым предоставлять дополнительные полицейские функции военнослужащим. Поэтому мы призываем депутатов Верховной Рады Украины не принимать законопроект №3105 от от 21.02.2020”, – резюмировали в УХСПЧ.

Заявление уже подписали ряд общественных организаций, фондов и правозащитников.