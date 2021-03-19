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Гениальной Лине Костенко – 91: украинцы поздравляют поэтессу флэшмобом

19 марта известная украинская поэтесса Лина Костенко отмечает 91-ый день рождения. Бескомпромиссную, искреннюю и справедливую украинку поздравляют тысячи людей со всего мира.

Пятница, 19 марта 2021, 16:48

Об этом сообщают #Буквы.

Биография

Лина Костенко – одна из самых известных украинских поэтесс современности, прозаик и общественный деятель. Она является автором более 15-ти поэтических сборников (“Паруса”, “Путешествия сердца”, “Над берегами вечной реки”, “Сад нетающих скульптур”, “Река Гераклита”), романа “Записки украинского сумасшедшего”.

Поэтесса была удостоена Государственной премии им. Т. Шевченко за исторический роман в стихах “Маруся Чурай”. Она также является лауреатом премии имени Елены Телиги, премий Антоновичей и Петрарки, награждена знаком отличия президента Украины и орденом князя Ярослава Мудрого V степени. Кроме того, Лина Костенко – почетный профессор Киево-Могилянской академии, почетный доктор Львовского и Черновицкого университетов.

Гражданская позиция

Кроме писательской деятельности, Лина Костенко занимает и активную гражданскую позицию. В свое время она подписывала  письмо-протест против арестов украинской интеллигенции, писала письмо в защиту Вячеслава Чорновила в ответ на клевету на него в газете “Литературная Украина”. С начала войны на востоке Украины Лина Костенко присоединилась к гуманитарной акции “Второй фронт АТО”. Писательница передала на фронт несколько сборников своих стихов с пожеланиями и словами поддержки. В июле 2018 поддержала открытое письмо украинских деятелей культуры к заключенному в России украинскому режиссеру Олегу Сенцову.

Единственный киносценарий, написанный Линой Костенко назывался “Проверьте свои часы”. Однако на экраны он так и не вышел. Отснятую кинокартину уничтожили, а сценарий переделали так, что писательница отказалась от авторства.

В 2005 году Лина Костенко отказалась от звания Героя Украины.

Поздравления

В этом году пользователи сети решили устроить национальный флешмоб видеочтений ко Дню рождения Лины Костенко – жемчужины современной украинской литературы, проводницы национального духа, воплощения мудрости, правды, достоинства и женственности. Поздравить любимую поэтессу может абсолютно каждый, добавив к своему посту в социальных сетях хэштег #_Вітаю_Ліну_Костенко.

Украинцы пишут искренние поздравления поэтессе, публикуют видео с ее стихами, делятся фрагментами любимых стихов.

Поздравил Костенко и пятый президент Украины Петр Порошенко.

“В 60-х Лина Васильевна смело выступила в защиту украинских диссидентов, поставив под сомнение собственную успешную литературную карьеру. Но тоталитарной советской темноте не дано было затмить ее гений. Всю жизнь Лина Васильевна каждым своим словом отстаивает справедливость, честность и достоинство. А ее прекрасная поэзия десятилетиями является для нас ориентиром. Уважаемая Лина Васильевна! Свет ваших слов осенил тысячи жизненных путей. Пусть он не угасает дольше”, – написал Порошенко.

Также политик поделился трогательным стихотворением Костенко “Крылья”, который читает не менее легендарный Богдан Ступка.

К флэшмобу присоединились и украинские медики. Несмотря на постоянную борьбу с коронавирусом, работники столичной скорой нашли время для поэтессы и прочитали ей стихотворение “Когда я буду даже седой”.

Теги: День Рождения, поетеса, Лина Костенко

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