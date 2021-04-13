Американський актор Хенк Азарія вибачився за те, що 30 років озвучував індійського персонажа Апу, власника мазанину "На швидку руку" в мультсеріалі "Сімпсони".

Про це він сказав під час виступу в подкасті Dax Shepherd’s Armchair Expert.

Азарія має єврейське коріння. Його батьки приїхали до США з Греції. Однак, це не завадило актору протягом 30 років озвучувати Апу.

Торік Азарія сказав, що більше не озвучуватиме свого персонажа. Причина проста — озвучуючи мультгероя актор нібито підтримував негативні стереотипи про індійців. Вперше про це сказав індо-американський комік Харі Кондаболу у 2017 році. Він навіть зняв документальний фільм, в якому сказано, що Апу — втілення “негативних стереотипів про індійців”.

“Частина мене відчуває, що мені потрібно підійти до кожного індійця в цій країні та попросити вибачення”, – сказав актор.

Він поділився, що перш ніж прийняти таке рішення — вивчав проблему расизму та спілкувався з вихідцями з Індії.

Актор вважає, що персонажа Апу створили “з добрими намірами”, однак “Сміпсони” стали частиною “структурного расизму”.

Апу на час прибрали з “Сімпсонів”. Він знову з’явиться, як тільки знайдуть іншого актора, можливо індійського походження, який його озвучуватиме.

Творців “Сімпсонів” не раз звинувачували в расизмі через персонажа Апу Нахасапімапетілона. Його називали расистською карикатурою на іммігрантів з Південної Азії, в якій зібрано безліч стереотипів.

У 2017 році в США вийшов документальний фільм “Проблема з Апу”, в якому також розкритикували цей образ. Після цього актор Хенк Азарія, який озвучував персонажа, вирішив відмовитися від ролі.