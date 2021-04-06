Генсек НАТО позвонил Зеленскому из-за обострения на Донбассе: что известно

Об этом сообщают #Буквы.
В частности, Столтенберг выразил обеспокоенность российской военной активностью у границ с Украиной.
“Я позвонил президенту Владимиру Зеленскому, чтобы выразить серьезное беспокойство российской военной деятельностью в Украине и вокруг нее и нарушениями режима прекращения огня. НАТО твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы продолжаем поддерживать наше тесное партнерство”, – сообщил Столтенберг в Twitter.
Зеленский также прокомментировал разговор с генсеком Североатлантического альянса. В частности, он отметил, что единственным путем к окончанию войны на Донбассе является именно НАТО. Поэтому президент призвал предоставить Украине План действий по членству (ПДЧ) в НАТО.
“Мы стремимся к реформированию нашей армии и оборонного сектора, но одними реформами Россию не остановить. НАТО – это единственный путь к окончанию войны на Донбассе. ПДЧ для Украины станет настоящим сигналом для РФ”, – написал Зеленский в Twitter.
В то же время в Офисе президента заявили, что Зеленский проинформировал Столтенберга о стягивании Россией войск к границам Украины, которое продолжается, и о повышении их готовности к наступательным действиям.
Кроме того, Зеленский призвал страны-члены НАТО усиливать свое военное присутствие в Черноморском регионе.
Напомним, что 1 апреля в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщили, что Российская Федерация готова к широкомасштабным провокациям на Донбассе, в том числе к продвижению своих войск вглубь территории Украины.
Перед этим начальник Генерального штаба, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак сообщил, что Россия наращивает войска вблизи государственной границы Украины (в том числе и под видом подготовки к учениям “Запад-2021”, которые будут проводиться совместно с Беларусью в сентябре).
По словам Хомчака, по состоянию на 30 марта вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях были расположены 28 батальонных тактических групп противника. Речь идет о Брянской, Воронежской, Ростовской областях РФ, а также о территории незаконно оккупированного украинского Крыма.
При этом вооруженные силы РФ осуществляют постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины – на севере, на востоке и на юге.
- В пятницу, 26 марта, вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел позиций Вооруженных сил Украины, в результате чего четверо воинов погибли, еще двое были ранены.
- 30 марта Верховная Рада Украины на внеочередном заседании приняла заявление по эскалации российско-украинского вооруженного конфликта на Донбассе.
- 31 марта стало известно, что представители России в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе отказались восстанавливать режим тишины на Донбассе с 1 апреля.
- Европейское командование вооруженных сил Соединенных Штатов Америки (EUCOM) привело в максимальную боеготовность армию в связи со стягиванием вооружения России к границе Украины и эскалации конфликта на Донбассе.
- В пятницу, 2 апреля, президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский провели первый телефонный разговор. Байден подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины в условиях непрерывной агрессии России на Донбассе и в Крыму.