Генсек НАТО позвонил Зеленскому из-за обострения на Донбассе: что известно

Во вторник, 6 апреля, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским из-за обострения конфликта на Донбассе и стягивания войск РФ к украинской границе.

Об этом сообщают #Буквы.

В частности, Столтенберг выразил обеспокоенность российской военной активностью у границ с Украиной.

“Я позвонил президенту Владимиру Зеленскому, чтобы выразить серьезное беспокойство российской военной деятельностью в Украине и вокруг нее и нарушениями режима прекращения огня. НАТО твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы продолжаем поддерживать наше тесное партнерство”, – сообщил Столтенберг в Twitter.

Зеленский также прокомментировал разговор с генсеком Североатлантического альянса. В частности, он отметил, что единственным путем к окончанию войны на Донбассе является именно НАТО. Поэтому президент призвал предоставить Украине План действий по членству (ПДЧ) в НАТО.

“Мы стремимся к реформированию нашей армии и оборонного сектора, но одними реформами Россию не остановить. НАТО – это единственный путь к окончанию войны на Донбассе. ПДЧ для Украины станет настоящим сигналом для РФ”, – написал Зеленский в Twitter.

В то же время в Офисе президента заявили, что Зеленский проинформировал Столтенберга о стягивании Россией войск к границам Украины, которое продолжается, и о повышении их готовности к наступательным действиям.

Кроме того, Зеленский призвал страны-члены НАТО усиливать свое военное присутствие в Черноморском регионе.