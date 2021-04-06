Генсек НАТО позвонил Зеленскому из-за обострения на Донбассе: что известно

Covid-19 Украина

обновлено 06.04.2021 в 13:01

Всего:

1769164 (+13276)

Болеют:

371768 (+13276)

Выздоровели:

1362379 (+10240)

Умерло:

35017 (+430)

Партнерский материал
13:56 Для чего нужен электрогриль
13:44 «Реал Мадрид» – «Ливерпуль»: Где смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги Чемпионов
13:18 Извержение вулкана в Исландии: появились трещины с лавой, туристов эвакуировали (фото)
13:17 Харви Вайнштейн обжалует свой приговор за изнасилование
13:11 Степанов уверяет, что МОЗ планирует вакцинировать от коронавируса 70% украинцев до конца года
13:03 LG официально объявила о закрытии производства мобильных телефонов
Партнерский материал
12:40 Пока карантин: В Киеве провели ребрендинг Певческого поля
12:28 Стало известно, сколько в Украине миллионеров
Эксклюзив
12:09 Второй день локдауна: как в Киеве придерживаются карантина, – фото
12:09 КНДР впервые с 1988 года отказалась отправлять спортсменов на Олимпийские игры
11:40 Минсоцполитики намерено подать в Раду проект, которым уменьшаются выплаты за больничный – нардеп
11:35 На юге Украины объявили сборы теробороны «для подготовки к защите госграницы и борьбе с ДРГ»
11:33 «Манчестер Сити» – «Боруссия Дортмунд»: Где смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги Чемпионов
10:47 В поезде «Киев-Константиновка» двое бойцов устроили стрельбу
10:39 Кейт Уинслет заявила, что актеры боятся совершить каминг-аут из-за карьеры: «Знаю минимум четырех»
10:34 Умер нобелевский лауреат, «отец евро», Роберт Манделл
09:48 Афиша 6-11 апреля. События в Киеве, которые нельзя пропустить
08:49 В Украине за минувшие сутки зафиксировали 13 276 новых случаев COVID-19
08:08 В Каире прошел парад фараонов: мумии перевезли в новый музей
07:35 6 апреля 2021: какой сегодня праздник, традиции, приметы, именины
07:18 6 апреля в западных областях дожди, на остальной территории – переменная облачность
01:58 Затори в Києві: актуальна ситуація на дорогах столиці в режимі online
00:21 В Южной Корее пара случайно испортила картину за $440 тысяч

05 апреля

23:49 Зеленский призвал Джонсона усилить санкции против России
23:11 СМИ Молдовы пишут о возможной причастности посольства Украины к похищению Чауса
21:46 Россия стянула высокотехнологичное оружие и военную технику в Арктику — CNN
21:25 В Киеве и Черниговской области перенесли пробное ВНО: дата
20:55 «Инцидент с неприличным видео»: полиция Дубая арестовала 11 украинок, позировавших обнаженными на балконе
19:59 Завершение отопительного сезона в Киеве отложили
19:18 Посольство США в Украине возобновило иммиграционные собеседования

Генсек НАТО позвонил Зеленскому из-за обострения на Донбассе: что известно

Во вторник, 6 апреля, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским из-за обострения конфликта на Донбассе и стягивания войск РФ к украинской границе.

Вторник, 6 апреля 2021, 13:35

Об этом сообщают #Буквы.

В частности, Столтенберг выразил обеспокоенность российской военной активностью у границ с Украиной.

“Я позвонил президенту Владимиру Зеленскому, чтобы выразить серьезное беспокойство российской военной деятельностью в Украине и вокруг нее и нарушениями режима прекращения огня. НАТО твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы продолжаем поддерживать наше тесное партнерство”, – сообщил Столтенберг в Twitter.

Зеленский также прокомментировал разговор с генсеком Североатлантического альянса. В частности, он отметил, что единственным путем к окончанию войны на Донбассе является именно НАТО. Поэтому президент призвал предоставить Украине План действий по членству (ПДЧ) в НАТО.

“Мы стремимся к реформированию нашей армии и оборонного сектора, но одними реформами Россию не остановить. НАТО – это единственный путь к окончанию войны на Донбассе. ПДЧ для Украины станет настоящим сигналом для РФ”, – написал Зеленский в Twitter.

В то же время в Офисе президента заявили, что Зеленский проинформировал Столтенберга о стягивании Россией войск к границам Украины, которое продолжается, и о повышении их готовности к наступательным действиям.

Кроме того, Зеленский призвал страны-члены НАТО усиливать свое военное присутствие в Черноморском регионе.

Напомним, что 1 апреля в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщили, что Российская Федерация готова к широкомасштабным провокациям на Донбассе, в том числе к продвижению своих войск вглубь территории Украины.

Перед этим начальник Генерального штаба, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак сообщил, что Россия наращивает войска вблизи государственной границы Украины (в том числе и под видом подготовки к учениям “Запад-2021”, которые будут проводиться совместно с Беларусью в сентябре).

По словам Хомчака, по состоянию на 30 марта вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях были расположены 28 батальонных тактических групп противника. Речь идет о Брянской, Воронежской, Ростовской областях РФ, а также о территории незаконно оккупированного украинского Крыма.

При этом вооруженные силы РФ осуществляют постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины – на севере, на востоке и на юге.

Теги: Владимир Зеленский, Йенс Столтенберг, загострення, ООС

Буквы в Google News

Подписаться

Читать #Буквы в Telegram и в Facebook