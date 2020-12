Об этом сообщили в представительстве Германии в ОБСЕ в Twitter.

В 2016 году Шмид стала генеральным секретарем Европейской службы внешнеполитической деятельности (EEAS). Дипломат, в частности, участвовала в переговорах Европейского Союза по ядерной сделке с Ираном.

До этого генсеком ОБСЕ был Томас Гремингер. Он пробыл на этой должности более трех лет. Ряд стран-участниц ОБСЕ выступил против продления его мандата.

It‘s official: @OSCE pS have appointed 🇩🇪Helga Schmid as new Secretary General, 🇮🇹Matteo Mecacci as @osce_odihr director, 🇰🇿Kairat Abdrakhmanov as @oscehcnm & 🇵🇹Maria Teresa Ribeiro as @OSCE_RFoM.

