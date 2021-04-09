Об этом проинформировали в Херсонском горсовете.

Согласно решению городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС от 9 апреля, дополнительные ограничения будут действовать с 10 по 15 апреля.

Так, будет запрещено:

пребывание на территориях общего пользования без защитной маски;

прием посетителей заведениями питания (кроме доставки и заказов на вынос), деятельность летних площадок с заполненностью более 50% и после 20:00;

прием посетителей в ТРЦ и других заведениях развлекательной деятельности;

деятельность непродовольственных рынков;

проведение всех массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других) мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта профессиональных спортивных клубов;

прием посетителей учреждениями культуры и проведение культурных массовых мероприятий, кроме автоконцертов, автокинотеатров, историко-культурных заповедников;

прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания, кроме заведений торговли с адресной доставкой и предоставляющих финансовые и телекоммуникационные услуги.

Учреждения внешкольного образования смогут продолжить работать в дистанционной форме.

Карантин в Украине

С 24 февраля в Украине снова начал действовать адаптивный карантин. В частности, действует эпидемическое зонирование: разделение страны на “зоны карантина” — “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную”.

По состоянию на сейчас только Херсонская область находится в “желтой” зоне. Волынская, Ровенская, Тернопольская, Винницкая, Черкасская, Полтавская, Харьковская, Луганская, Кировоградская, Днепропетровская, Донецкая область — в “оранжевой”. Остальные — в “красной”. Ивано-Франковская область с 10 апреля перейдет в “желтую”, Харьковская з 11 апреля — в “красную”.

5 марта министр охраны здоровья Украины Максим Степанов заявил, что Украина вступила в третью волну распространения коронавируса COVID-19. Возрастание заболеваемости прогнозируется уже к концу апреля. Днем ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что не исключает введения в Украине жесткого карантина на фоне возрастания заболеваемости коронавирусом.

При этом в Министерстве охраны здоровья ожидали очередного повышения уровня заболеваемости коронавирусом и госпитализации в течение ближайшей недели или двух. В МОЗ считают адаптивный карантин “лучшей стратегией” в этой ситуации.