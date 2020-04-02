В полночь на въездах и выездах из города Херсон установили пять блокпостов в связи с закрытием населенного пункта на карантин из-за подтвержденного первого случая заражения коронавирусом.

Об этом заявил заместитель городского головы Херсона Игорь Козаков в Facebook.

По его словам, информация о заражении 42-летнего мужчины подтвердилась около 16:00 1 апреля. Второй тест показал позитивный результат.

“В нашем городе зарегистрирован первый случай коронавируса. Это 42-летний житель Херсона, который поступил в больницу с пневмонией. Сегодня в 16 часов факт заражения подтвердил второй развернутый тест на коронавирус”, – сказал чиновник.

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Семью больного отправили на обсервацию. Также изолировали врачей, которые контактировали с инфицированным. В ближайшее время в подъезде дома, где живет зараженный, проведут дезинфекцию.

Помимо этого, глава Херсонской ОГА Юрий Гусев заявил о трех новых подтвержденных случаях заболевания COVID-19. Один из них оказался смертельным.

“В течение суток мы получили три новых лабораторно подтвержденных случаях коронавируса в нашей области. К сожалению, один из этих случаев оказался смертельным”, – сказал он.