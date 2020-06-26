Об этом сообщают #Буквы.

Отметим, что такой флешмоб начался из-за того, что освещать визит Зеленского позволили только лояльным к нему СМИ. По данным издания “Первый Региональный”, приглашение они получали персонально от начальницы управления информационной политики облгосадминистрации Натальи Дзюбы.

Инициатором “бунта” журналистов стал главный редактор издания “МОСТ” Сергей Никитенко, который является близким другом погибшей от нападения активистки Екатерины Гандзюк.

Главный редактор “Новамедиа” Тарас Бузак также присоединился к флешмобу. В комментарии #Буквам он объяснил, что такое “освещение” визита Зеленского связано с тем, что журналистов не пустили на встречу.

Пустую новость опубликовало и херсонское издание “ПИК”, а также ряд журналистов на своих страницах в Facebook.

Директор Института массовой информации (ИМИ) Оксана Романюк прокомментировала “страйк” херсонских журналистов и напомнила о местных выборах.

“После теплой ванны, в которой попытался искупаться Пр*******нт Зел******й в Херсоне, обычно наступает холодный душ. Такой уж закон природы. Ловите теперь забастовку херсонских журналистов. Целый ряд ключевых местных медиа вышел с белыми страницами в знак протеста против замалчивания информации и непредоставления аккредитации на приезд Зеленского, то есть, господина З. в Херсон. Классный чекин, пресс-служба, перед местными выборами как раз “то что надо”. Вам из политических оппонентов СН точно никто не забашлял?”- написала она.