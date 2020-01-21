Херсонский морской торговый порт передали в концессию. Компания-победитель инвестирует в порт около 300 млн гривен.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале Премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

“Херсонский морской торговый порт передан в концессию. “Рисоил-Херсон” победил в прозрачном конкурсе на концессию Херсонского порта, который продолжался с 12 сентября 2019-му. Победитель инвестирует в близко 300 млн грн (обязательства)”, — сообщил глава правительства.

По словам Гончарука, инвестор единовременно внесет 12 млн гривен концессионного платежа, ежегодный платеж будет составлять 7% от полученного портом дохода. Помимо этого, инвестор обязан вложить более 18 млн грн в инфраструктуру порта.

Справка. Концессия — форма государственно-частного партнерства, которая предусматривает предоставление инвестору права на строительство и модернизацию мощностей, оставляя объект в государственной собственности.

Херсонский морской торговый порт находится на правом высоком берегу Днепра, в 25 км от Днепровского лимана и в 95 км от моря. Порт основан в 1778 г., но для крупных грузоперевозок долгое время не использовался из-за недостаточной глубины Днепра. В декабре 2018 в морском порту Херсон начаты работы по дноуглубление у причалов и в операционной акватории. Технические возможности ХМТП — обработка свыше 4 миллионов тонн грузов в год.