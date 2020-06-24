Об этом в Facebook сообщил директор предприятия Михаил Чемерис.
Чемерис рассказал, что несколько месяцев назад сотрудники Херсоводоканала приютили пса по кличке Рекс, который остался без хозяев.
Собаке сделали необходимые прививки и ветеринарный паспорт. Теперь он выполняет роль охранника предприятия.
“Ему у нас комфортно. Он зачислен в штат, у него есть паспорт, постоянно осматривается ветеринаром, имеет свой вольер и уже дает знать о приближении незнакомых”, — добавил директор Херсонводоканала.
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