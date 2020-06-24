Херсонский водоканал зачислил в штат пса, которого его сотрудники несколько месяцев назад подобрали на улице.

Об этом в Facebook сообщил директор предприятия Михаил Чемерис.

Чемерис рассказал, что несколько месяцев назад сотрудники Херсоводоканала приютили пса по кличке Рекс, который остался без хозяев.

Собаке сделали необходимые прививки и ветеринарный паспорт. Теперь он выполняет роль охранника предприятия.

“Ему у нас комфортно. Он зачислен в штат, у него есть паспорт, постоянно осматривается ветеринаром, имеет свой вольер и уже дает знать о приближении незнакомых”, — добавил директор Херсонводоканала.