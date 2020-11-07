Опросы, проведенные перед выборами в нескольких ключевых штатах, недооценили широту поддержки президента Дональда Трампа. В этих штатах высокий уровень активности последователей QAnon.

Об этом сообщает The New Tork Times.

Ранние результаты исследования ученых из Университета Южной Калифорнии указывают на то, что во время опросов не было привлечено много последователей теории заговора QAnon, которые поддерживают Дональда Трампа.

Как известно, QAnon – это масштабная конспирологическая теория, согласно которой Дональд Трамп собирается разоблачить гигантскую международную схему сексуальной эксплуатации маленьких детей, в которую якобы вовлечены многие демократы и звезды-сторонники Сатаны. За последние месяцы эта теория заговора стала одной из самых популярных.

Исследователи обнаружили сильную статистическую корреляцию между результатами опросов, в которых уровень поддержки Трампа оказался ниже, чем показали выборы, и уровнем активности QAnon в некоторых штатах, в частности, Висконсине, Мичигане и Огайо.

“Чем выше поддержка QAnon в каждом штате, тем больше опросы недооценивали поддержку Трампа”, – отметил Эмилио Феррара, профессор Университета Южной Калифорнии, который ведет исследования.

В рамках исследования специалисты проанализировали более 240 млн сообщений о выборах за июнь-сентябрь, связанных с QAnon. Затем исследователи сравнили эти данные с прогнозами относительно выборов популярного вебсайта FiveThirtyEight.com.

По мнению Феррары, сторонники QAnon не были должным образом охвачены опросом, поскольку они обычно не доверяют СМИ.

“Если вы не доверяете учреждениям, вы менее вероятно станете принимать участие в опросах”, – отметил он.

Джошуа Дейк, доцент политических наук, директор Центра общественного мнения Университета Массачусетса Лоуэлл, считает теорию Феррары правдоподобной.

Также эксперт отметил, что ошибки в опросах в таких штатах, как Висконсин, Мичиган и Огайо могут быть связаны с пандемией коронавируса. Избиратели, которые поддержали Байдена, чаще сидели дома во время пандемии, что, по его словам, означало, что у них было больше времени реагировать на опрос или по телефону, или через Интернет.

Кроме того, один из последних опросов, в котором он участвовал, показал, что среди тех, кто вряд ли станет доверять СМИ, 78% – сторонники Трампа, 17% – Байдена.