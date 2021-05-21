Розповідаємо про найцікавіші події трьох днів. Повну програму ви можете знайти на сайті фестивалю.

Головна експозиція “Хто поруч з тобою?”

Головна фестивальна виставка працює у Музеї сучасного мистецтва Одеси з 29 квітня. У її рамках 21 травня о 17:00 відбудеться офіційне відкриття Odesa Photo Days 2021. Cерії, що формують цю виставку, були зібрані ще рік тому за результатами міжнародного відкритого конкурсу. Журі відібрало 10 серій з семи країн світу, які візуалізують історії з різних континентів про людей, які поруч та одночасно далеко.

Наприклад, Тамара Екхардт з Німеччини зафіксувала життя і побут дітей сучасних ірландських кочівників. Нідерландський фотограф Мілан Гіс зробив серію портретів людей, що знаходяться на різних етапах трансгендерного переходу. Польський автор Ян Юрчак створив серію “Життя триває” у Донецькій області, у містах, розташованих за декілька кілометрів від лінії фронту.

Робота з серії «Діти Кероубрауну» Тамари Екхардт (Німеччина), учасниця головної експозиції “Хто поруч з тобою?”

Виставка “Хто поруч з тобою?” працюватиме до 30 травня. Вхідний квиток — 60 гривень. У день відкриття фестивалю — вхід вільний, невеликими групами з дотриманням карантинних вимог.

Фотопоказ жіночої фотографії з України та Великої Британії

21 травня на Odesa Photo Days Festival 2021 відбудеться вечірній фотопоказ жіночої фотографії з України та Великої Британії. Подія відбувається у рамках проєкту UA/UK Moving Image, який підтримує Європейський Союз за програмою “Дім Європи”.

Цьогоріч фестиваль Odesa Photo Days вперше провів всеукраїнський відкритий конкурс Female Ukrainian Photographers. На нього надійшло 217 заявок з 30 українських міст і містечок, а також восьми інших країн, де живуть авторки з України. Ментальне здоров’я, тілесність, проживання досвіду карантину та пандемії, індивідуальної та колективної пам’яті, взаємини з батьками — ці та інші теми досліджують фіналістки Female Ukrainian Photographers. Усього до фіналу потрапила 31 серія, які будуть показані на Odesa Photo Days Festival 2021, а також на Bristol Photo Festival

Спеціально для Odesa Photo Days кураторка Bristol Photo Festival Трейсі Маршал підготувала підбірку серій чотирьох авторок. У них британські фотографки досліджують теми міського простору та різних груп містян, співіснування людини та природи, переосмислюють персональний досвід навколо ідей постпам’яті.

Робота Світлани Лєвченко (Україна), фіналістки конкурсу Female Ukrainian Photographers

Фотопоказ UA/UK Moving Image відбудеться 21 травня о 21:00 у дворику Музею сучасного мистецтва Одеси (вул. Леонтовича, 5). Вхід вільний.

Виставка “Переосмислення архіву”

Виставка міжнародної дослідницької платформи PHROOM “Переосмислення архіву” в Одеському муніципальному музеї особистих колекцій ім. О. В. Блещунова працює з 29 квітня. Фінісаж відбудеться під час фестивалю Odesa Photo Days 21 травня.

PHROOM — міжнародна дослідницька платформа сучасної фотографії та відеомистецтва. Завдяки безперервному дослідженню куратори відбирають та презентують проєкти з усього світу. В експозиції PHROOM представляє добірку 30 авторів з 14 країн зі свого архіву. Цей проєкт є спробою оцінити вплив нових дослідницьких платформ, які займаються обліком, відбором, зберіганням та використанням фотографічного матеріалу. 

Робота Єви Островської (Франція), учасниці виставки “Переосмислення архіву”

Куратори — Джанджакомо Кірла, Елена Ребекка Ріволта.

Відвідати експозицію можна до 23 травня за адресою Польська, 19. Музей працює з 10:30 до 17:30.

Міжнародна виставка «Зсув тектонічних плит»

Виставка “Зсув тектонічних плит” кураторки Катерини Радченко відкриється 23 травня. 

Ця виставка є дослідженням соціально-політичних трансформацій в країнах колишнього соцтабору, які відбулися чи актуалізувалися в 2020 році. Cучасні протести у Польщі, перебудова в Киргизстані та інші важливі соціально-політичні події колишнього соцтабору крізь призму фотографії і все це в історичній садибі початку ХХ століття. У цьому візуальному досліджені кураторка свідомо не розглядає авторів з України, щоб уникнути прямих образів і підштовхнути глядача до власних висновків.

Робота з серії «Перебудова» Шайло Джекшебаєва (Киргизстан). Учасник виставки “Зсув тектонічних плит”

Проєкт буде представлений у незвичній локації — так званому “Замку Монстрів”, що розташований у будинку початку XX століття на Французькому бульварі. 2019 року власник однієї з будівель анонімно подарував її благодійному фонду “Корпорація Монстрів”. Зараз будинок знаходиться під наглядом архітекторів-реставраторів та волонтерів фонду. Тут регулярно відбуваються благодійні та мистецькі акції.

Виставка триватиме до 6 червня. Розклад роботи: в будні 13:00-19:00, вихідні 10:00-19:00. Вхід вільний, вітається free donation на реставрацію Замку монстрів.

Довідка

Odesa Photo Days — єдиний в Україні міжнародний фестиваль сучасної фотографії та освітня платформа. Фестиваль проходить щорічно у квітні в Одесі, Україна з 2015 року. Програма включає виставки, вечірні фотопокази, лекції художників та кураторів, портфоліо-рев’ю, презентацію фотопроєктів у форматі “Відкритий мікрофон”. Між фестивалями команда Odesa Photo Days проводить виставкові проєкти та освітні заходи як в Україні, так і закордоном. Учасники Європейської фотоплатформи “Паралель”.