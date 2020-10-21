Доказано, что СOVID-19 это не только потери, но и возможности. Финансисты Ukrainian CFO Forum знают, почему.

ЕЖЕГОДНЫЙ ФОРУМ ФИНАНСОВЫХ ДИРЕКТОРОВ УКРАИНЫ – это флагманское мероприятие, которое 18 лет подряд собирает финансовую элиту Украины.

Форум состоится: 11, 18-19 ноября 2020

11, 18-19 ноября 2020 Организаторы: FA Service и Boyden

FA Service и Boyden Официальный Образовательный партнер: ACCA Ukraine, 30 CPD единиц за участие.

В связи с пандемией 19й Форум Финансовых Директоров Украины содержит офлайн и онлайн компоненты:

11 ноября 2020/Pre-ForumVirtual Workshops онлайн – состоит из семинаров и мастер-классов.

– состоит из семинаров и мастер-классов. 8-19 ноября 2020 / CFO Forum оффлайн – традиционно включает в себя 2 параллельных потока

выступлений, дискуссий, мастер-классов и презентаций.

Ukrainian CFO Forum 2020 в цифрах и фактах:

60+ ТОП спикеров и 30+ часов презентаций, панельных дискуссий, дебатов и интервью

Участие Offline или Online (на выбор)

Приняв участие в форуме мемберы АССА могут зачислить до 30 CPD единиц.

600+ участников форума, – потенциальных бизнес-партнеров, клиентов и единомышленников

ПРОГРАММА CFO FORUM 2020

Среди докладчиков известные эксперты, и вот лишь некоторые из них:

Александр Алёхин , CEO Kadorr Agro Group

, CEO Kadorr Agro Group Юлия Данкова , CFO Метинвест Холдинг

, CFO Метинвест Холдинг Игорь Мазепа , CEO Concorde Capital

, CEO Concorde Capital Юлия Кирьянова , CFO Смарт-Холдинг

, CFO Смарт-Холдинг Рафаэль Гороян , глава группы компаний «Прометей»

, глава группы компаний «Прометей» Светлана Грухаль , CFO Марс Украина

, CFO Марс Украина Юрий Гелетий , Заместитель председателя НБУ

, Заместитель председателя НБУ Владислав Лещий , CFO British American Tobacco Ukraine

, CFO British American Tobacco Ukraine Владимир Лавренчук , Банкир, экономист

, Банкир, экономист Дмитрий Грищенко , CFO Danone Ukraine

, CFO Danone Ukraine Сергей Булавин , CEO AgroGeneration

, CEO AgroGeneration Анна Самарина , CFO ПриватБанк КБ

, CFO ПриватБанк КБ Надежда Казначеева , Директор по инвестициям UMG Investments

, Директор по инвестициям UMG Investments Владимир Глащенков , Глава Наблюдательного Совета Тернопольский молокозавод (ТМ Молокия)

, Глава Наблюдательного Совета Тернопольский молокозавод (ТМ Молокия) Наталия Барановская , CFO Дарница

, CFO Дарница Олег Устенко , Исполнительный директор Международного фонда Блейзера

, Исполнительный директор Международного фонда Блейзера Маргарита Романова, Директор дистрибуции и логистики CIS / Middle East, GSK

Внимание! Для читателей bykvu.com действуют специальные условия участия. При регистрации на сайте Организатора укажите промо-код:

Пакет «BUSINESS» . Скидка 20%:«OfflineBykvu20» или Скидка 40%:«OnlineBykvu40»

. Скидка 20%:«OfflineBykvu20» или Скидка 40%:«OnlineBykvu40» Пакет «STANDART». Скидка 15%:«OfflineBykvu15» или Скидка 30%:«OnlineBykvu30»

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Будем рады приветствовать среди участников CFO Forum – финансовой элиты Украины!

По вопросам участия и сотрудничества пожалуйста обращайтесь к Организатору:

+38(096)225-44-19 / [email protected]