ЕЖЕГОДНЫЙ ФОРУМ ФИНАНСОВЫХ ДИРЕКТОРОВ УКРАИНЫ – это флагманское мероприятие, которое 18 лет подряд собирает финансовую элиту Украины.
- Форум состоится: 11, 18-19 ноября 2020
- Организаторы: FA Service и Boyden
- Официальный Образовательный партнер: ACCA Ukraine, 30 CPD единиц за участие.
В связи с пандемией 19й Форум Финансовых Директоров Украины содержит офлайн и онлайн компоненты:
- 11 ноября 2020/Pre-ForumVirtual Workshops онлайн – состоит из семинаров и мастер-классов.
- 8-19 ноября 2020 / CFO Forum оффлайн – традиционно включает в себя 2 параллельных потока
выступлений, дискуссий, мастер-классов и презентаций.
Ukrainian CFO Forum 2020 в цифрах и фактах:
- 60+ ТОП спикеров и 30+ часов презентаций, панельных дискуссий, дебатов и интервью
- Участие Offline или Online (на выбор)
- Приняв участие в форуме мемберы АССА могут зачислить до 30 CPD единиц.
- 600+ участников форума, – потенциальных бизнес-партнеров, клиентов и единомышленников
Среди докладчиков известные эксперты, и вот лишь некоторые из них:
- Александр Алёхин, CEO Kadorr Agro Group
- Юлия Данкова, CFO Метинвест Холдинг
- Игорь Мазепа, CEO Concorde Capital
- Юлия Кирьянова, CFO Смарт-Холдинг
- Рафаэль Гороян, глава группы компаний «Прометей»
- Светлана Грухаль, CFO Марс Украина
- Юрий Гелетий, Заместитель председателя НБУ
- Владислав Лещий, CFO British American Tobacco Ukraine
- Владимир Лавренчук, Банкир, экономист
- Дмитрий Грищенко, CFO Danone Ukraine
- Сергей Булавин, CEO AgroGeneration
- Анна Самарина, CFO ПриватБанк КБ
- Надежда Казначеева, Директор по инвестициям UMG Investments
- Владимир Глащенков, Глава Наблюдательного Совета Тернопольский молокозавод (ТМ Молокия)
- Наталия Барановская, CFO Дарница
- Олег Устенко, Исполнительный директор Международного фонда Блейзера
- Маргарита Романова, Директор дистрибуции и логистики CIS / Middle East, GSK
Внимание! Для читателей bykvu.com действуют специальные условия участия. При регистрации на сайте Организатора укажите промо-код:
- Пакет «BUSINESS». Скидка 20%:«OfflineBykvu20» или Скидка 40%:«OnlineBykvu40»
- Пакет «STANDART». Скидка 15%:«OfflineBykvu15» или Скидка 30%:«OnlineBykvu30»
Будем рады приветствовать среди участников CFO Forum – финансовой элиты Украины!
По вопросам участия и сотрудничества пожалуйста обращайтесь к Организатору:
+38(096)225-44-19 / [email protected]