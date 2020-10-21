ЕЖЕГОДНЫЙ ФОРУМ ФИНАНСОВЫХ ДИРЕКТОРОВ УКРАИНЫ – это флагманское мероприятие, которое 18 лет подряд собирает финансовую элиту Украины.

  • Форум состоится: 11, 18-19 ноября 2020
  • Организаторы: FA Service и Boyden
  • Официальный Образовательный партнер: ACCA Ukraine, 30 CPD единиц за участие.

В связи с пандемией 19й Форум Финансовых Директоров Украины содержит офлайн и онлайн компоненты:

  • 11 ноября 2020/Pre-ForumVirtual Workshops онлайн – состоит из семинаров и мастер-классов.
  • 8-19 ноября 2020 / CFO Forum оффлайн – традиционно включает в себя 2 параллельных потока
    выступлений, дискуссий, мастер-классов и презентаций.

Ukrainian CFO Forum 2020 в цифрах и фактах:

  • 60+ ТОП спикеров и 30+ часов презентаций, панельных дискуссий, дебатов и интервью
  •  Участие Offline или Online (на выбор)
  •  Приняв участие в форуме мемберы АССА могут зачислить до 30 CPD единиц.
  •  600+ участников форума, – потенциальных бизнес-партнеров, клиентов и единомышленников

ПРОГРАММА CFO FORUM 2020

Среди докладчиков известные эксперты, и вот лишь некоторые из них:

  •  Александр Алёхин, CEO Kadorr Agro Group
  •  Юлия Данкова, CFO Метинвест Холдинг
  •  Игорь Мазепа, CEO Concorde Capital
  •  Юлия Кирьянова, CFO Смарт-Холдинг
  • Рафаэль Гороян, глава группы компаний «Прометей»
  •  Светлана Грухаль, CFO Марс Украина
  •  Юрий Гелетий, Заместитель председателя НБУ
  •  Владислав Лещий, CFO British American Tobacco Ukraine
  •  Владимир Лавренчук, Банкир, экономист
  •  Дмитрий Грищенко, CFO Danone Ukraine
  •  Сергей Булавин, CEO AgroGeneration
  •  Анна Самарина, CFO ПриватБанк КБ
  •  Надежда Казначеева, Директор по инвестициям UMG Investments
  •  Владимир Глащенков, Глава Наблюдательного Совета Тернопольский молокозавод (ТМ Молокия)
  •  Наталия Барановская, CFO Дарница
  •  Олег Устенко, Исполнительный директор Международного фонда Блейзера
  •  Маргарита Романова, Директор дистрибуции и логистики CIS / Middle East, GSK

Внимание! Для читателей bykvu.com действуют специальные условия участия. При регистрации на сайте Организатора укажите промо-код:

  •  Пакет «BUSINESS». Скидка 20%:«OfflineBykvu20» или Скидка 40%:«OnlineBykvu40»
  •  Пакет «STANDART». Скидка 15%:«OfflineBykvu15» или Скидка 30%:«OnlineBykvu30»

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Будем рады приветствовать среди участников CFO Forum – финансовой элиты Украины!
По вопросам участия и сотрудничества пожалуйста обращайтесь к Организатору:
+38(096)225-44-19 / [email protected]