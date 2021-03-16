Гигантская воронка и поврежденные дома: Боярку всколыхнул мощный взрыв

Во вторник, 16 марта, около 4:00 утра на одной из улиц города Боярка Киевской области произошел мощный взрыв.

Об этом сообщают #Буквы.

По данным полиции, в результате взрыва повреждены трансформатор, линии электропередач, 4 автомобиля, окна и заборы 5 ближайших домов. На месте происшествия образовалась гигантская воронка.

Обстоятельства взрыва выясняют следственно-оперативная группа, взрывотехники, криминалистическая лаборатория, кинологи полиции Киевской области, а также прокуроры Фастовской окружной прокуратуры.

Сначала в полиции заявили об отсутствии пострадавших. Однако позже полицейские указали, что “вероятно, пострадал один человек”. Местные жители рассказывают, что в результате взрыва погиб человек. Тело разорвало на куски, которые до сих пор собирают на месте взрыва.

“Предполагается, что кто-то посреди ночи переносил взрывное устройство, и произошел взрыв прямо посреди улицы. Человека еще собирают по кусочкам по дворам и огородам. Сейчас туда никого не пускает полиция, но еще ночью местные публиковали видео, на которых показывают фрагменты тела”, – рассказал #Буквам местный житель Александр.