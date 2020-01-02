Об этом сообщает пресс-служба вуза.
Сообщается, что Клинтон становится ректором университета с 1 января 2020 года. Ее избрали на пятилетний срок за значительный вклад в развитие Северной Ирландии.
Стоит отметить, что политик станет первой женщиной на этой должности в вузе. Функции, возложенные на американского политика, будут скорее церемониальные.
Проректор учебного заведения Стивен Прентер заявил, что Клинтон сделала “значительный вклад” в Северную Ирландию. По его мнению, она станет замечательным защитником интересов университета и “воодушевляющей ролевой моделью” для университетского сообщества.
Фото: Queen’s University of Belfast
По словам Клинтон, для нее это назначение много значит и она назвала его большой честью.
“Для меня большая честь стать ректором Королевского университета, учебного заведения к которому я очень привязана, с которым у меня сложились прочные отношения за эти годы”, — добавила Клинтон.
- Американский лидер Дональд Трамп считает, что Украина “его ненавидела” и хотела победы на выборах в 2016 году представительницы Демократической партии Хиллари Клинтон.