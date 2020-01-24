Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Болгарии.

Как известно, инцидент имел место в 2015 году. Гебрев, его сын и топ-менеджер завода были госпитализирован после того, как потеряли сознание на приеме, который бизнесмен устраивал в Софии.

“В связи с продолжающимся расследованием под надзором полиции города Софии в отношении попытки преднамеренного отравления лиц Эмилиана Христова Гебрева (отец), Христо Эмильянова Гебрева (сын) и В.Т. (топ-менеджер завода) трое граждан России были обвинены в покушении на убийство. … Выданы европейские ордера на арест каждого из обвиняемых, а также запросы на международный розыск для ареста и последующей экстрадиции”, — говорится в сообщении.

Указанные лица были внесены в Шенгенскую информационную систему и базу данных Интерпола с особой красной отметкой.

Отметим, при покушение на убийство Эмилиана Гебрева в Софии использовалось фосфорорганическое вещество, похожее на нервно-паралитическое вещество “Новичок”. Последним в 2018 году были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочери в Солсбери, Великобритания.