Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Болгарии.
Как известно, инцидент имел место в 2015 году. Гебрев, его сын и топ-менеджер завода были госпитализирован после того, как потеряли сознание на приеме, который бизнесмен устраивал в Софии.
“В связи с продолжающимся расследованием под надзором полиции города Софии в отношении попытки преднамеренного отравления лиц Эмилиана Христова Гебрева (отец), Христо Эмильянова Гебрева (сын) и В.Т. (топ-менеджер завода) трое граждан России были обвинены в покушении на убийство. … Выданы европейские ордера на арест каждого из обвиняемых, а также запросы на международный розыск для ареста и последующей экстрадиции”, — говорится в сообщении.
Указанные лица были внесены в Шенгенскую информационную систему и базу данных Интерпола с особой красной отметкой.
Отметим, при покушение на убийство Эмилиана Гебрева в Софии использовалось фосфорорганическое вещество, похожее на нервно-паралитическое вещество “Новичок”. Последним в 2018 году были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочери в Солсбери, Великобритания.
- Ранее сообщалось, что западные разведслужбы обнаружили подразделение ГРУ (Главного разведывательного управления) Российской Федерации, которое действует на территории Европы ради дестабилизации ситуации в этой части мира. Эту группу подозревают в попытке государственного переворота в Черногории, в кампании по дестабилизации в Молдове, в попытке отравления болгарского бизнесмена Эмилиана Гебрева и экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании нервно-паралитическим веществом “Новичок”, а также в других случаях.
- По оценкам британских спецслужб, российский лидер Владимир Путин “вероятно” одобрил нападение в марте 2018 года на Скрипалей.