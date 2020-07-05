Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Напомним, 14 из 20 гонщиков “Формулы-1” перед стартом на Гран-при в Шпильберге (Австрия) в воскресенье, 5 июля, встали на одно колено в знак протеста против расизма.

“Сегодня был важный момент для меня и всех людей, которые работают и надеются на перемены. Для более равного и справедливого общества. Я могу получить критику в средствах массовой информации и в других местах, но эта борьба касается равенства, а не политики или продвижения по службе. Для меня это была эмоциональная и проницательная глава в процессе превращения F1 в более разнообразный и инклюзивный вид спорта. Я хочу лучшего будущего для нашего поколения и тех, кто за нами. Так много нужно сделать. Никто не совершенен, но если мы все примем участие и сделаем все возможное, мы увидим изменения. Я действительно верю в это. Спасибо моей команде за их невероятную поддержку и тяжелую работу в эти выходные, и спасибо всем, кто поддержал. Давайте продолжим, ребята. Увидимся на следующей неделе”, – отметил Хэмилтон.