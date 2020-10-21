Об этом сообщает издание ARD.

Известно, что у Спана наблюдаются характерные симптомы простуды. Его состояние врачи оценивают как стабильное. Сразу после подтверждения диагноза министр отправился на самоизоляцию.

Все лица, которые в течение последних нескольких дней контактировали с главой Минздрава Германии, предупреждены о его диагнозе. Им рекомендовали отправиться на карантин и убедиться, что у них нет симптомов COVID-19.

Напомним, что в субботу, 17 октября, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отправился на самоизоляцию. Такое решение политик принял после того, как у его охранника подтвердился коронавирус. В пресс-службе президента не разглашают, есть ли у него симптомы COVID-19.