Об этом сообщает издание ARD.
Известно, что у Спана наблюдаются характерные симптомы простуды. Его состояние врачи оценивают как стабильное. Сразу после подтверждения диагноза министр отправился на самоизоляцию.
Все лица, которые в течение последних нескольких дней контактировали с главой Минздрава Германии, предупреждены о его диагнозе. Им рекомендовали отправиться на карантин и убедиться, что у них нет симптомов COVID-19.
Напомним, что в субботу, 17 октября, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отправился на самоизоляцию. Такое решение политик принял после того, как у его охранника подтвердился коронавирус. В пресс-службе президента не разглашают, есть ли у него симптомы COVID-19.
- Ранее главный дипломат Европейского союза Жозеп Боррель сообщил, что идет на самоизоляцию из-за контакта с человеком, больным на коронавирус COVID-19. Вместе с Боррелем на самоизоляцию последовал еще один дипломат – Янез Ленарчич. Они контактировали с одним и тем же человеком в Эфиопии.
- Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий временно перешел на удаленный режим работы. Политик самоизолировался после тесного контакта с зараженным коронавирусом.