Глава ОАСК Вовк назвал задержание брата «местью судейскому корпусу»

Об этом он написал в Facebook.
В частности, Вовк подтвердил, что в помещении ОАСК сегодня, 6 апреля, состоялось два обыска. По его словам, следователи изъяли “дело, незаконченное рассмотрением”. Сейчас суд работает в штатном режиме.
Глава ОАСК отметил, что уже привык к “постоянным негативным информационным кампаниям, обыскам и выборочному разглашению сведений досудебного расследования” со стороны Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).
Судья добавил, что ни он, ни ОАСК не причастны к обыскам, которые проводили детективы.
Кроме того, он прокомментировал задержание своего брата Юрия Зонтова, которого подозревают в получении взятки в размере 100 тысяч долларов.
“Мне, несомненно, жаль, что среди задержанных адвокатов называют имя моего брата. Его, очевидно, просто используют как “расходный материал” для сведения личных счетов. Делает это один позорный коррупционер для мести всему судейскому корпусу … Убежден, что, как и во всех предыдущих “громких” делах НАБУ, здесь нет правовых оснований, надлежащих доказательств и перспектив”, – заявил Вовк.
Напомним, что вторник, 6 апреля, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали двух адвокатов при получении взятки в размере 100 тысяч долларов.
За это вознаграждение адвокаты обещали через главу Окружного административного суда Киева (ОАСК) Павла Вовка решить вопрос с одним из судей о положительном решении по делу по иску предприятия.
По данным журналиста Юрия Бутусова, задержан близкий родственник скандального главы ОАСК Павла Вовка. Более того, задержанный – его родной брат Юрий Зонтов.
В декабре 2020 года детективы НАБУ прочитали Вовку вслух текст повестки в суд и передали документ подозреваемому, а тот принял его, сел в машину и демонстративно выбросил.
1 февраля детективы “гуляли” за Вовком по улицам, чтобы оповестить его о судебном заседании, где ему будут избирать меру пресечения, и подаче ходатайства о его отстранении от должности, поскольку тот не принимал документы.
В среду, 3 февраля, запланированное судебное заседание состоялось, однако Вовк не появился и о причинах неявки не сообщил. Так он поступил уже более 10 раз. На следующее заседание его должны привести принудительно.
Дело ОАСК
17 июля детективы НАБУ провели обыски в здании ОАСК. В суде заявили, что обыски связаны с расследованием “дел Майдана”.
Позднее стало известно, что НАБУ сообщило о подозрении главе суда (им в январе 2020 года был повторно избран скандальный судья Павел Вовк), а также еще шести лицам.
Всего в рамках уголовного производства, по которому были проведены обыски в Окружном административном суде города Киева, НАБУ объявило 12 подозрений.
Позже Национальное антикоррупционное бюро рассекретило материалы следственных действий и детали преступлений, в которых подозревается глава Окружного админсуда Киева Вовк и еще 11 человек. #Буквы рассказывали об этом в деталях.
11 августа этого года НАБУ объявило в розыск главу Окружного админсуда Киева Павла Вовка и еще 6 фигурантов “дела ОАСК”. Кроме Вовка, в розыск объявили четырех судей ОАСК (Владимира Келеберду, Игоря Качура, Игоря Погрибниченка, Алексея Огурцова) и двух членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины (Николая Сироша, Сергея Остапца).
12 августа глава Окружного административного суда Киева Вовк заявил, что находится в Украине и готов прийти на допрос.
- 3 ноября НАБУ повторно объявило в розыск главу ОАСК. А тот заявил, что якобы не является подозреваемым в деле.
- 22 февраля главу Окружного административного суда Киева Павла Вовка в четвертый раз не смогли принудительно доставить в Высший антикоррупционный суд Украины для избрания ему меры пресечения.