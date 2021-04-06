Глава ОАСК Вовк назвал задержание брата «местью судейскому корпусу»

Об этом он написал в Facebook.

В частности, Вовк подтвердил, что в помещении ОАСК сегодня, 6 апреля, состоялось два обыска. По его словам, следователи изъяли “дело, незаконченное рассмотрением”. Сейчас суд работает в штатном режиме.

Глава ОАСК отметил, что уже привык к “постоянным негативным информационным кампаниям, обыскам и выборочному разглашению сведений досудебного расследования” со стороны Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Судья добавил, что ни он, ни ОАСК не причастны к обыскам, которые проводили детективы.

Кроме того, он прокомментировал задержание своего брата Юрия Зонтова, которого подозревают в получении взятки в размере 100 тысяч долларов.

“Мне, несомненно, жаль, что среди задержанных адвокатов называют имя моего брата. Его, очевидно, просто используют как “расходный материал” для сведения личных счетов. Делает это один позорный коррупционер для мести всему судейскому корпусу … Убежден, что, как и во всех предыдущих “громких” делах НАБУ, здесь нет правовых оснований, надлежащих доказательств и перспектив”, – заявил Вовк.

Напомним, что вторник, 6 апреля, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали двух адвокатов при получении взятки в размере 100 тысяч долларов.

За это вознаграждение адвокаты обещали через главу Окружного административного суда Киева (ОАСК) Павла Вовка решить вопрос с одним из судей о положительном решении по делу по иску предприятия.

По данным журналиста Юрия Бутусова, задержан близкий родственник скандального главы ОАСК Павла Вовка. Более того, задержанный – его родной брат Юрий Зонтов.